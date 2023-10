FIA deelt straf uit aan Hamilton na crash, Coureurs vallen flauw na race

Redactie

Maandag 9 oktober 2023 11:02 - Laatste update: 11:04

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest de race in Qatar na een paar honderd meter staken, nadat hij teamgenoot George Russell in de eerste bocht had afgesneden en daardoor zelf uitviel. De Brit stak tijdens de safetycar-situatie die daarna volgde de baan over en daar heeft de FIA zich over gebogen. Daarnaast was de wedstrijd op het Losail International Circuit een ware uitputtingsslag waarbij diverse coureurs het lastig hadden om de auto uit te klimmen en enkele zelfs waren flauwgevallen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.