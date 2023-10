Verstappen wint in Qatar, meerdere coureurs vallen flauw en Ocon kotst in helm door hitte | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 23:59

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na het binnenhalen van het wereldkampioenschap door Max Verstappen, stond het hoofdgerecht van het weekend op het programma met de Grand Prix van Qatar. De inmiddels drievoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk als de sterkste coureur bovendrijven na een veelbewogen en zware race voor de coureurs. Het grootste spektakel zagen we tijdens de start, toen George Russell en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking kwamen achter Verstappen. Natuurlijk werd er ook veel gezegd en geschreven buiten de race zelf om.

Verstappen wint chaotische Grand Prix van Qatar, deceptie voor Mercedes na onderlinge crash

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op knappe wijze op zijn naam geschreven. Het podium werd gecompleteerd door Oscar Piastri en Lando Norris, nadat de Mercedessen in de eerste ronde contact maakten. Verstappen wist op deze manier zijn kampioenschapsweekend ultiem te bekronen, terwijl het voor George Russell en met name Lewis Hamilton een race werd om snel te vergeten.

Stroll reageert op vermeende duw performance coach na frustraties in kwalificatie Qatar

Lance Stroll zakte door het ijs tijdens de vrijdagskwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De gefrustreerde Canadees zou vervolgens zijn performance coach een flinke duw hebben gegeven. Hij heeft hier nu op gereageerd. "Het zit goed tussen ons. Hij is een bro. We gaan samen door de frustraties, dus we zijn cool."

Sainz neemt niet deel aan Grand Prix van Qatar vanwege probleem brandstofsysteem

Carlos Sainz zal de Grand Prix van Qatar als toeschouwer meemaken. De Ferrari-coureur neemt namelijk niet deel aan de wedstrijd op het Lusail International Circuit vanwege een probleem met het brandstofsysteem. De beslissing om de Spanjaard uit de race terug te trekken, werd net voor de start van de Grand Prix noodgedwongen genomen.

Horner over pensioenplannen Verstappen: "Hij heeft ambities buiten de Formule 1"

Max Verstappen pakte zaterdag zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en daarmee lijkt de honger van de 26-jarige coureur nog zeker niet gestild. De Nederlander beschikt in ieder geval nog over een contract tot en met 2028, maar volgens Christian Horner kunnen we er vanuit gaan dat Verstappen niet voor 'een hele lange tijd' in de Formule 1 actief is.

Hamilton grijpt naar social media: "Heb de herhaling gezien, was volledig mijn fout"

Lewis Hamilton heeft via social media laten weten dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de crash met Mercedes-teammaat George Russell tijdens de Grand Prix van Qatar. In eerste instantie vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media "dat hij als de oudere van de twee de verantwoordelijkheid wel op zich wilde nemen", maar inmiddels is de Brit afgekoeld en heeft hij de herhaling gezien.

Meerdere coureurs vallen flauw na Grand Prix van Qatar, Ocon geeft over in helm

De Grand Prix van Qatar bleek de zwaarste Formule 1-wedstrijd van het seizoen. Meerdere coureurs zouden zijn flauwgevallen in het medisch centrum van het Lusail International Circuit. Lando Norris verklaarde tegenover de media dat er inderdaad meerdere coureurs zijn flauwgevallen in het medisch centrum, terwijl Esteban Ocon uit de doeken deed dat hij zelfs overgegeven had in zijn helm tijdens de race.