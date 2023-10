Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 22:05 - Laatste update: 22:16

De Grand Prix van Qatar bleek de zwaarste Formule 1-wedstrijd van het seizoen. Meerdere coureurs zouden zijn flauwgevallen in het medisch centrum van het Lusail International Circuit.

De zeventiende ronde van het wereldkampioenschap begon in het donker om 20:00 lokale tijd, maar nog steeds waren de omstandigheden ontzettend pittig. Het was maar liefst bijna 40°C en qua luchtvochtigheid was het ook niet bepaald een pretje. Max Verstappen won de Grand Prix van Qatar vanaf pole position voor de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris en de interviews na afloop van de race verliepen wat moeizamer dan normaal. Verstappen en Piastri moesten ook even liggen in de cooldown room vóór het podium. Het feit dat er constant voluit geracet werd, aangezien de coureurs en teams zich aan een maximale stintlengte moesten houden en dus constant relatief nieuw rubber onder hun auto's hadden zitten, hielp ook niet echt mee.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen grapt tijdens legendarische cooldown room na Qatar: "Heeft iemand een rolstoel?"

Flauwgevallen in medisch centrum

Logan Sargeant begon de dag al met koortsachtige symptomen en wist de finishvlag niet te bereiken. Hij keerde in ronde 40 terug naar de pits en moest door de crew van Williams uit de auto worden geholpen. Na afloop van de race liet Esteban Ocon weten dat hij tijdens de eerste stint al in zijn helm had gekotst. Verstappen was duidelijk meer uitgeput en bezweet dan we hem ooit eerder hebben gezien en moest net als Piastri even liggen in de cooldown room. Lance Stroll was uit zijn Aston Martin gekropen en strompelde naar een ambulance toe.

Sky Sports F1 heeft laten weten dat meerdere coureurs zich bij het medisch centrum hebben gemeld. Norris heeft tegenover de aanwezige media in Qatar verklaard dat meerdere coureurs daar nu zijn flauwgevallen. Williams heeft bevestigd dat Alexander Albon naar het medisch centrum moest vanwege oververhitting. De in Londen-geboren Thai heeft het medisch centrum inmiddels verlaten.