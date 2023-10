Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 21:33 - Laatste update: 21:35

De zogeheten cooldown room na afloop van de races zijn doorgaans een bron van mooie uitspraken en bijzondere momenten en na de Grand Prix van Qatar zagen we misschien wel één van de meest opvallende Max Verstappen-podcasts van dit seizoen. Max Verstappen en Oscar Piastri zaten lamgeslagen op de grond, waar Lando Norris scherp reageerde op de Nederlander.

Zondagavond stond er in Qatar opnieuw geen maat op kersvers wereldkampioen Verstappen en dus was het vooral spannend wie er met de Nederlander mee zouden mogen naar het podium. Het bleek weer McLaren te zijn dat de zaakjes het beste op orde had in het Midden-Oosten. De Britse renstal was opnieuw ijzersterk en Piastri en Norris mochten dus Verstappen mee vergezellen richting het podium van het Lusail International Circuit. Daarnaast verzamelde het drietal voor een nieuwe editie van de Max Verstappen-podcast.

Verstappen wil rolstoel

Tijdens de race zelf viel al goed te zien hoe ontzettend zwaar de omstandigheden in Qatar waren. Zo viel Logan Sargeant uit de race met fysieke problemen en hoorden we meerdere coureurs hun ongemakken uiten. Het was goed te zien hoe aangeslagen ook Verstappen en Piastri waren, want de heren ploften op de grond neer in de cooldown room die vandaag eer werd aangedaan. "Heeft iemand een rolstoel?", vraagt Verstappen bij het naar binnen lopen van de kamer. "Ik zie jullie morgen!", voegt hij vervolgens toe. "Kun jij de trofee voor mij ophalen?", vraagt hij vervolgens aan Norris.

Crash Russell en Hamilton

De Brit reageert gevat: "Dat wil ik wel. Ik zal hem voor je breken als je wil!", lacht hij. Vervolgens ziet Norris beelden van de crash tussen Lewis Hamilton en George Russell bij de start. Het zorgt voor hilariteit bij het drietal. "Waren het George en Lewis die samen crashten?", vraagt Piastri zich af. Nadat teamgenoot Norris dat bevestigt, reageert Piastri op zijn Piastri's: "Haha! Bedankt, Mercedes!"