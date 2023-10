Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 11:28 - Laatste update: 11:40

Lance Stroll zakte door het ijs tijdens de vrijdagskwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De gefrustreerde Canadees zou vervolgens zijn performance coach een flinke duw hebben gegeven. Hij heeft hier nu op gereageerd.

Vergeleken met Fernando Alonso maakt Stroll een dramatisch seizoen mee. De Spanjaard heeft zeven podiums achter zijn naam staan en vecht om de derde positie in het kampioenschap met Lewis Hamilton. Stroll vinden we op P10 in de tussenstand, een puntje voor Pierre Gasly. Hij heeft sinds het einde van de zomerstop geen enkel punt gescoord en moest de Grand Prix van Singapore zelfs uitzitten, nadat hij de AMR23 had afgeschreven in de kwalificatie. Ook op het Lusail International Circuit zit het Stroll niet mee.

Het zit goed

De Aston Martin-coureur bleef steken op P17 en ging niet door naar Q2 in de kwalificatie die de grid voor de Grand Prix van zondag bepaalde. Stroll was zo gefrustreerd dat hij zijn stuur weggooide en vervolgens performance coach Henry Howe een duw zou hebben gegeven, met een boel kritiek op zijn gedrag tot gevolg. "Het zit goed tussen ons," verklaart Stroll nu echter tegenover de aanwezige media in Qatar. "Hij is een bro. We gaan samen door de frustraties, dus we zijn cool." Dat er filmpjes van de duw rondgaan op sociale media, lijkt hem niet uit te maken. "Ik kijk niet op sociale media. Ik zit in de auto te racen dit weekend."

Privilege

Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg is duidelijk over wat er met Stroll zou gebeuren, als zijn vader Lawrence niet de grootaandeelhouder van Aston Martin was geweest: "Elke andere coureur zou zijn zitje zijn kwijtgeraakt voor volgend jaar met de manier waarop het momenteel gaat," zo verklaart de Duitser de privilege van Stroll bij Sky Sports F1. "Zeker met de verwachtingen die het team heeft. Ze willen podiums en overwinningen halen. Tegelijkertijd verdient Lance het wel om daar te zitten. Theoretisch gezien is hij snel genoeg. Aan het begin van het seizoen kon hij Alonso, een van de beste coureurs ooit, nog redelijk bijhouden. Dus hij zou een prima nummer twee zijn. Maar ik snap niet wat er dan nu misgaat. Het is een hele lastige situatie."