Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 10:15 - Laatste update: 10:20

Tijdens de Sprint voor de Grand Prix van Qatar maakten Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Sergio Pérez een flinke crash mee. De FIA legt uit waarom het hier geen straf voor heeft uitgedeeld.

De zaterdag op het Lusail International Circuit stond in het teken van de enerverende Sprint. Oscar Piastri won vanaf pole position na een felle strijd met George Russell. Max Verstappen had een slechte start, maar werd toch nog tweede na een mooie inhaalrace. Lando Norris completeerde het podium voor Russell die op zijn versleten softs vierde werd. Er waren maar liefst drie Safety Car-periodes. Liam Lawson en Logan Sargeant eindigden in de grindbak, nadat ze zelf waren gespind. Halverwege raakten Ocon, Hülkenberg en Pérez elkaar en alle drie vielen uit. De crash van Pérez maakte het kampioenschap voor Verstappen officieel. De Mexicaan had namelijk zes punten meer moeten pakken dan zijn Red Bull Racing-teamgenoot om mathematisch gezien zijn titelkansen nog in leven te houden.

Ocon kon Pérez niet zien

De wedstrijdleiding besloot om geen van de drie coureurs te bestraffen voor de crash, nadat ze van Pérez, Hülkenberg en Ocon en de teamvertegenwoordigers hadden gehoord, en alle video's hadden bekeken. Hülkenberg en Ocon vochten voor de achtste positie door bocht 1 en hadden daardoor allebei een minder goede exit. Pérez kon zich zo plaatsen naast de Alpine en de Haas aan de buitenkant richting bocht 2. Ocon had niet kunnen zien dat Pérez aan de rechterkant van Hülkenberg er langs wilde. De Fransman ging van de linkerkant naar het midden van de baan en hield genoeg ruimte voor Hülkenberg, maar de Duitser moest op zijn beurt weer plaatsmaken voor Pérez. De stewards concludeerden dat geen enkele coureur voor het grootste deel de schuldige was en dus wordt de crash als een raceincident gezien. Zo ontliepen ze alle drie een straf.