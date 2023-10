Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 7 oktober 2023 23:11

Charles Leclerc heeft zich na afloop van de sprintrace in Qatar ontzettend lovend uitgelaten over drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Monegask stelt dat Verstappen al het succes enorm verdient en hoopt dat de Nederlander het feestje goed kan vieren in Qatar.

De derde wereldtitel van Verstappen houdt de gemoederen in de paddock natuurlijk erg druk bezig. De concurrenten van de 26-jarige coureur hebben vooral ontzettend veel ontzag voor Verstappen. "Ik wil hem nogmaals enorm feliciteren", steekt Leclerc van wal tegenover Viaplay. "Drievoudig wereldkampioen, dat is geweldig. Ik heb het vaak gezegd, hij verdient al het succes dat hij heeft. Het team levert geweldig werk, hij doet het ongelooflijk goed. Hij rijdt consistent vooraan, hij verdient het. Ook al is het een zaterdag, ik hoop dat hij de wereldtitel goed kan vieren vanavond."

Door alle drukte rondom Verstappen zijn derde wereldtitel, zou je haast vergeten dat het raceweekend in Qatar nog altijd in volle gang is. Op zondag vallen er voor iedereen nog een hoop punten te scoren. Leclerc mag de Grand Prix van Qatar vanaf de vijfde plek aanvangen en hoopt het gevecht met polesitter Verstappen aan te kunnen gaan. "Morgen ga ik mijn best doen om het hem moeilijk te maken", benadrukt de Monegask. "Ook al betwijfel ik of ik in de buurt kan komen."

Carlos Sainz begon zijn Formule 1-carrière als teamgenoot van Verstappen bij Toro Rosso. Ook hij heeft zich tegenover de streamingdienst uitgelaten over het derde kampioenschap van de Nederlander. In tegenstelling tot Leclerc is Sainz echter ontzettend kort van stof: "Ik wil hem feliciteren. Hij heeft een perfect seizoen verreden. Hopelijk kunnen we volgend jaar meer met hem vechten", aldus de 29-jarige Spanjaard.