Lars Leeftink

Zaterdag 7 oktober 2023 22:03 - Laatste update: 22:06

Christian Horner heeft na afloop met lovende woorden gesproken over Max Verstappen, die tijdens de Sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van Qatar voor de derde keer wereldkampioen werd. De teambaas keek toe hoe de Nederlander voor het derde seizoen op rij de titel veroverde.

In gesprek met F1TV blikt Horner terug op de carrière van Verstappen tot nu toe. "Als je die namen bekijkt, zoals Ayrton Senna en Niki Lauda, en als je verder terugkijkt, naar bijvoorbeeld Jack Brabham, dan is het een ongelofelijk lijstje [drievoudig wereldkampioen] waar zijn naam aan toegevoegd is. Nu kan je Verstappen in diezelfde categorie plaatsen. Dit seizoen is fenomenaal geweest voor hem. Hij gaat op zo'n hoog niveau te werk. Hij verdient alle complimenten die hij vanavond zal ontvangen."

Toekomstig wereldkampioen

Horner kon al vrij snel zien dat Verstappen een toekomstig wereldkampioen zou worden. "Vanaf het moment dat hij in een kart stapte, was dat duidelijk. Je moet Jos [vader Verstappen] alle lof geven voor het ontwikkelen en het trainen van Max. Zodra hij in een auto stapte, leverde hij, en een jaar later was hij een Formule 1-coureur, op 17-jarige leeftijd. Als je ziet wat hij bereikt heeft, is dat fenomenaal. Hij is nu een drievoudig wereldkampioen. Hij heeft dit jaar en vorig jaar zoveel races gewonnen. Vanaf 2021 heeft hij de smaak al te pakken, en ik denk dat het beste nog aan gaat komen."

Diamant Verstappen en impact Mateschitz

Horner heeft Verstappen van een ruwe diamant zien groeien naar een wereldkampioen. "Hij is een gepolijste diamant nu. Hij moest alles leren onder de schijnwerpers. Hij reed niet in de Formule 2; hij moest leren in de Formule 1, met de kritische blik van het publiek. Hij heeft hele brede schouders, en hij is mentaal ijzersterk. Dat is een van zijn grootste sterktes, die mentale weerbaarheid, ook op de momenten waar er veel druk op staat. Hij heeft dit jaar heel vaak aangetoond welk niveau hij heeft." Ook de overleden eigenaar van Red Bull, Dietrich Mateschitz, zal tevreden zijn, aldus Horner. "Dit is een gouden periode met het team, en voor hem, en we willen dit momentum gewoon gaande houden. Het is bijna twaalf maanden sinds Dietrich [Mateschitz] overleed. Ik hoop dat hij trots is als hij toekijkt. We luisteren naar The Rolling Stones, en hij heeft een drievoudig wereldkampioen. Het verhaal gaat verder."