Jan Bolscher

Zondag 8 oktober 2023 20:32 - Laatste update: 21:08

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op knappe wijze op zijn naam geschreven. Het podium werd gecompleteerd door Oscar Piastri en Lando Norris, nadat de Mercedessen in de eerste ronde contact maakten.

De Grand Prix van Qatar vormde de achttiende ronde van het Formule 1-seizoen 2023. De man op pole position was Max Verstappen, die in de sprintrace op zaterdag zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap verzilverde. De Nederlander startte op de harde band, net als George Russell aan zijn linkerzij. Lewis Hamilton ving de race vanaf P3 aan op de zachte band. Het beloofde een strategisch steekspel te worden. Pirelli ontdekte na afloop van de vrijdagsessies microscheurtjes in de banden, waarna werd besloten dat er tijdens de race maximaal achttien ronden (inclusief al verreden ronden tijdens bijvoorbeeld de kwalificatie) op één setje mocht worden gereden. De coureurs moesten - met 57 ronden te verrijden - zodoende minimaal drie keer naar binnenkomen.

Hamilton en Russell vliegen er samen af bij de start

De race ging klokslag 19:00 uur Nederlandse tijd van start. De buitentemperatuur bedroeg 32 graden Celsius, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 37 graden Celsius. Hamilton kwam op zijn rode sloffen goed weg bij de start, maar wat een kansrijke dag voor Mercedes was, eindigde al snel in een deceptie. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde in bocht één buitenom bij Russell te gaan, maar raakte zijn teammaat hierbij op zijn voorwiel.

Voor Hamilton was het einde verhaal, Russell moest met schade terug naar binnen en achteraan het veld aansluiten. De fout leek bij Hamilton zelf te liggen, die er op dat moment over de boordradio nog overtuigd van was dat Russell fout zat. Grote winnaar was Oscar Piastri. De McLaren-coureur schoof van de zesde stek door naar P2, gevolgd door Fernando Alonso. En zo werd de eerste safety car van de dag een feit.

Herstart en tijdstraf Hülkenberg

Het veld werd met vier ronden afgevinkt weer vrijgegeven. Verstappen wist de enigszins slapende Piastri te verrassen door bij bocht veertien al op zijn gas te gaan, waardoor hij meteen een gat van ruim een seconde wist te slaan. Niet veel later werd bekend dat Nico Hülkenberg een tijdstraf van tien seconden zou krijgen. De Haas-coureur begon als vijftiende aan de race, maar parkeerde zijn bolide bij de start op P13. Deze plek was leeg, omdat Carlos Sainz niet deel kon nemen vanwege een lek in het brandstofsysteem van zijn Ferrari. Een opmerkelijke fout van de zeer ervaren coureur. Na acht ronden had Sergio Pérez zich een weg naar P14 gevochten nadat hij uit de pitstraat moest starten. Russell lag tegelijkertijd echter alweer op de twaalfde stek.

Wirwar aan bandenstrategieën

Alonso was na elf ronden de eerste coureur in de kop van het veld die naar binnen kwam voor zijn eerste stop. Eén ronde later doken ook Piastri en Leclerc naar binnen voor een nieuw setje rubber. Verstappen kwam na zeventien ronden voor het eerst naar binnen: het maximale aantal dat hij op deze set mocht verrijden. De pitstraat werd constant druk bezocht vanwege de grote hoeveelheid verschillende strategieën naar aanleiding van de beperkingen vanuit Pirelli en de FIA. De top vijf bestond zodoende na twintig ronden uit Verstappen, Piastri, Alonso, Valtteri Bottas en Lance Stroll. Dat zou echter nog vaak veranderen.

Tijdstraf Pérez

Halverwege de race werd de tweede tijdstraf van de dag uitgedeeld: vijf seconden voor Pérez. De Mexicaan overschreed vier keer de baanlimieten in zes ronden tijd. Hij reed op dit punt op de derde plaats, maar was één van de weinige coureurs die nog maar één keer was gestopt. Na zijn tweede stop en het inlossen van zijn straf viel Pérez terug naar de twaalfde plaats. Een ander opmerkelijk moment was er bij Logan Sargeant na 36 ronden. De Williams-coureur liet weten zich absoluut niet goed te voelen, maar drong erop aan door te willen rijden nadat hij van zijn team te horen kreeg dat hij de auto in de garage mocht parkeren als hij wilde.

Sargeant moet de handdoek werpen

Met veertig ronden afgevinkt was daar opnieuw een tijdstraf van vijf seconden voor Pérez. Opnieuw voor het te vaak overschrijden van de baanlimieten. "Dit doet onze race pijn", klonk het geïrriteerd vanuit Red Bull Racing over de boordradio. Eén ronde later moest Sargeant toch de handdoek in de ring gooien: "Ik voel me echt niet goed, man", riep hij richting zijn team. "Wil je stoppen? Het is geen schande om te stoppen", klonk het vanuit Williams, waarna hij langzaam rijdend voor de laatste keer de pits opzocht. Lance Stroll, Alexander Albon en Pierre Gasly kregen ondertussen ook een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten.

Slotfase

Met nog een paar ronden op het bord had Norris aansluiting gevonden bij Piastri in gevecht om de tweede plaats, maar de Brit kreeg van zijn team te horen - tot groot ongenoegen van Norris zelf - dat hij de aanval niet in mocht zetten, omdat ze zich aan de pitmuur wat zorgen maakte over de achteropkomende Russell. En zo kwam Verstappen na 57 ronden als eerste over de streep, gevolgd door Piastri en Norris. Russell kwam na een knappe inhaalrace als vierde over de streep. Leclerc completeerde de top vijf.