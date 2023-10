Brian Van Hinthum

Zondag 8 oktober 2023 18:45

Max Verstappen pakte zaterdag zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en daarmee lijkt de honger van de 26-jarige coureur nog zeker niet gestild. De Nederlander beschikt in ieder geval nog over een contract tot en met 2028, maar volgens Christian Horner kunnen we er vanuit gaan dat Verstappen niet voor 'een hele lange tijd' in de Formule 1 actief is.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg zaterdagavond in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon de champagne van de kurk in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Andere ambities

Verstappen beschikt in ieder geval nog over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull Racing en zijn fans lijken er dus vanuit de kunnen gaan dat ze sowieso nog vijf seizoenen van de Nederlander kunnen genieten op het hoogste podium van de autosport. Wat Verstappen daarna van plan is, blijft natuurlijk nog koffiedik kijken. Wél heeft de drievoudig wereldkampioen al meermaals aangegeven nog andere plannen te hebben buiten de Formule 1 en dat het uitgesloten is dat hij tot op een leeftijd van die als Fernando Alonso of Lewis Hamilton door blijft rijden.

Toekomstplannen Verstappen

Ook Horner maakt na de derde titel nog maar eens een einde aan die gedachtegang. "Hij kan nog zo veel meer gaan bereiken. Op dit moment zitten we op een bepaalde golf en daar willen we ze lang mogelijk op door blijven varen", citeert Daily Mail zijn woorden in de Britse pers. "Gaat Max heel lang in de Formule 1 rijden? Ik denk het niet", maakt hij vervolgens duidelijk. "Hij heeft ambities buiten de Formule 1 en buiten het racen. Op 26-jarige leeftijd lijkt de 36 heel ver weg. We hebben een lange verbintenis met hem tot 2028. Hij heeft altijd gezegd dat hij zijn carrière hij graag wil beëindigen, maar de motivatie zal uiteindelijk cruciaal zijn", besluit de Red Bull-teambaas.