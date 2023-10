Rudy van Buren over testen van de RB20: 'Dat zei ik volgens mij niet'

Redactie

Zondag 8 oktober 2023 13:02 - Laatste update: 13:18

Simulatorcoureur Rudy van Buren blikt in gesprek met GPFans vooruit de op de wagen die Red Bull Racing volgend jaar op de baan zal zetten. Over de opvolger van de dominante RB19 is uiteraard nog maar weinig bekend, maar Van Buren kan een lichtelijk tipje van de sluier oplichten. Bekijk de video hieronder of op YouTube.