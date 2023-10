Pérez verklaart pijnlijke kwalificatie, Hamilton kritisch op tracklimits

Redactie

Zaterdag 7 oktober 2023 11:07 - Laatste update: 11:08

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar is vrijdagavond verreden en Max Verstappen wist zijn tiende pole position van het jaar te rijden. Voor teamgenoot Sergio Pérez verliep het toch iets anders, de Mexicaan had zichzelf veilig gereden in Q2, maar zijn rondetijd werd geschrapt door het overschrijden van de track limits. Ook zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is niet te spreken over de limieten en na de kwalificatie gaat de Brit erop in en wordt hij gesteund door Verstappen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.