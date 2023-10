Jan Bolscher

Donderdag 5 oktober 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere goed nieuws voor Liam Lawson. Red Bull-topman Helmut Marko lijkt tussen neus en lippen door te hebben bevestigd dat de 21-jarige Nieuw-Zeelander in 2025 op een vast stoeltje in de Formule 1 kan rekenen. Verder heeft George Russell een opvallend sneertje uitgedeeld aan Max Verstappen, hoopt diezelfde Verstappen dit jaar niet opnieuw de prijs voor sportman van het jaar te winnen, en heeft de FIA de reglementen rondom het gebruik van power unit-onderdelen vanaf 2024 naar buiten gebracht. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Marko: 'Lawson zit in 2025 in een Formule 1-auto'

Liam Lawson zal in 2025 of misschien zelfs eerder al een fulltime zitje in de Formule 1 krijgen. Althans, als het aan Helmut Marko ligt. Dat legt de hoofdadviseur van Red Bull uit tegenover de Oostenrijkse media. "Lawson heeft zeker het potentieel om een GP-winnaar te worden", klonk het onder andere. "Hij heeft alle taken tot nu toe meesterlijk onder de knie onder de moeilijkste omstandigheden. Met de rol als reservecoureur zal hij volgend jaar een grote opgave hebben. Uiterlijk 2025 zal hij hoe dan ook in een Formule 1-auto zitten." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Haas gaat Ferrari-junior Bearman inzetten voor rookietest

Het team van Haas heeft ervoor gekozen om Oliver Bearman in te zetten tijdens de tweede verplichtinge vrije trainingen. In het kader van de rookietest moet ieder Formule 1-team twee keer per seizoen een rookie een oefensessie laten verrijden. Bearman krijgt de kans in Mexico en Abu Dhabi. "Hij heeft een fantastisch rookieseizoen in de Formule 2 achter de rug. Vier overwinningen zijn daar het bewijs van", vertelde Haas-teambaas Guenther Steiner er onder andere over. "Als lid van de Ferrari Driver Academy weten we dat zijn voorbereidingen tijdens deze weekenden eersteklas zullen zijn. We kijken ernaar uit om Oliver in het team te verwelkomen en hem de VF-23 te laten besturen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

FIA bevestigt 2024-reglementen omtrent power units

Vanaf 2024 mag weer hetzelfde aantal power unit-onderdelen gebruikt worden in de Formule 1 als in 2022. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft dit bevestigd door de sportief reglementen wereldkundig te maken. Dat betekent dus dat ervan de verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbo ieder weer drie in plaats van vier gebruikt mogen worden volgend seizoen. Hieronder een overzichtje van de power unit-reglementen sinds de introductie van de hybridemotoren. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Onderdeel 2014 2015-

2017 2018-

2019 2020 2021-

2022 2023 2024 Verbrandingsmotor (ICE) 5 4 3 3 3 4 3 Motor Generator Unit - Heat (MGU-H) 5 4 3 3 3 4 3 Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K) 5 4 2 3 3 4 3 Turbocharger 5 4 3 3 3 4 3 Energy Store (ES) 5 4 2 2 2 2 2 Control Electronics (CE) 5 4 2 2 2 2 2 Uitlaatsysteem – – – – 8 8 8

Russell deelt sneertje uit richting Verstappen

George Russell heeft een opvallend sneertje uitgedeeld richting Max Verstappen. De Mercedes-coureur vertelt in de podcast Beyond The Grid over hoeveel tijd teams tijdens de winterstop goed kunnen maken, als hij het wereldkampioenvan van de Nederlander in 2021 erbij haalt: "Je hoeft maar terug te gaan tot 2020", klonk het. "Mercedes bouwde toen één van de meest competitieve auto's aller tijden. In 2021 won Max toen het wereldkampioenschap. Of tenminste, er was een gevecht tussen Max en Lewis voor het wereldkampioenschap." Het hele verhaal lezen? Klik hier?

Stroll ziet Andretti het liefst weer vertrekken

Volgens Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft de Formule 1 geen behoefte aan een elfde team. De Canadees is van mening dat 'iets wat niet kapot is, niet gerepareerd hoeft te worden'. Daarmee doelt hij uiteraard op de goedkeuring van de FIA op de aanvraag van Michael Andretti. "Ik denk dat de Formule 1 op dit moment in volle bloei staat, de sport is nog nooit zo goed geweest en ik geloof dat als het niet kapot is, je het ook niet hoeft te repareren", klonk het onder andere. "Dus ik ben er sterk van overtuigd dat het op dit moment heel goed werkt met tien teams." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen hoopt "belachelijke" sportprijs niet te winnen

Max Verstappen kan zich dit weekend bij een iconisch rijtje Formule 1-coureurs voegen door voor de derde keer wereldkampioen te worden, wat zijn kansen om voor de vierde keer sportman van het jaar te worden in Nederland, ten goede komt. Zelf hoopt de Red Bull Racing-coureur echter deze "belachelijke" prijs niet te winnen. "Die awards, waarom doen we dat?" klonk het tegenover de aanwezige media in Qatar. "Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint." Het hele verhaal lezen? Klik hier.