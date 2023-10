Jan Bolscher

Max Verstappen kan zich dit weekend bij een iconisch rijtje Formule 1-coureurs voegen door voor de derde keer wereldkampioen te worden, wat zijn kansen om voor de vierde keer sportman van het jaar te worden in Nederland, ten goede komt. Zelf hoopt de Red Bull Racing-coureur echter deze "belachelijke" prijs niet te winnen.

Verstappen heeft momenteel een voorsprong van 177 punten op teammaat en nummer twee in het wereldkampioenschap Sergio Pérez, waardoor hij aanstaande zaterdag tijdens de sprintrace in Qatar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel kan verzilveren. De Nederlander hoeft in de resterende zes raceweekenden nog maar drie punten te scoren om de 'strijd' in het slot te gooien. Als hij tijdens de sprintrace op het Losail International Circuit minimaal als zesde over de streep komt, is het klaar. Als hij zevende wordt moet Pérez minimaal tweede worden, bij een achtste plaats voor Verstappen is dit P3.

Sportman van het jaar

Met zijn derde wereldkampioenschap komt Verstappen in een indrukwekkend rijtje namen te staan met onder andere Ayrton Senna, schoonvader Nelson Piquet en Jackie Stewart. Iets wat zijn kansen voor de jaarlijkse sportprijzen van de NOC*NSF ten goede komt, al heeft de 26-jarige coureur al vaker laten weten geen fan te zijn van de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar. Hij won al eens in 2016, 2022 en 2023.

Belachelijke prijs

"Er zijn zoveel geweldige atleten, daar moeten we als land trots op zijn. Die awards, waarom doen we dat?", vertelt Verstappen tegenover de aanwezige media in Qatar. "Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint."