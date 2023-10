Jan Bolscher

George Russell vermoedt dat er momenteel minimaal vijf coureurs op de Formule 1-grid staan die wereldkampioen kunnen worden als ze van het juiste materiaal worden voorzien. Tegelijkertijd deelt hij een sneertje uit richting Max Verstappen.

Verstappen kan aankomend weekend in Qatar voor de derde keer op rij beslag leggen op het wereldkampioenschap Formule 1, maar toch is zijn eerste titel uit 2021 nog altijd regelmatig onderwerp van gesprek. De titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton dat jaar is de boeken ingegaan als één van de meest spectaculaire gevechten om het wereldkampioenschap uit de geschiedenis van de sport. De meningen over de uitkomst zijn echter verdeeld, omdat de race beïnvloed werd door een aantal beslissingen van voormalig wedstrijdleider Michael Masi in de absolute slotfase van de race.

Sneertje richting Verstappen

Als Russell in de podcast Beyond The Grid vertelt over hoeveel tijd de teams goed kunnen maken tijdens één winterstop, lijkt hij de kant van Hamilton te kiezen door een uitspraak van zichzelf te verbeteren: "Je hoeft maar terug te gaan tot 2020", klinkt het. "Mercedes bouwde toen één van de meest competitieve auto's aller tijden. In 2021 won Max toen het wereldkampioenschap. Of tenminste, er was een gevecht tussen Max en Lewis voor het wereldkampioenschap."

De Mercedes-coureur vervolgt: "Ik durf met zekerheid te zeggen dat er vijf coureurs op de grid staan die wereldkampioen zouden worden als je ze in de beste auto zou zetten. Lewis is natuurlijk één van hen. Ik neem het iedere week tegen hem op, dus dat geeft mij een benchmark. Het geeft me zelfvertrouwen om te zien dat ik goed mee kan komen."