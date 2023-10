Verstappen onthult discussiepunt met vader Jos, McLaren sleept Palou voor de rechter | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 4 oktober 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Over één dag strijken de coureurs neer in Qatar voor de Grand Prix op het Lusail International Circuit, waarbij Max Verstappen op de zaterdag in potentie zijn derde wereldtitel op een rij kan winnen. Ondertussen vertelt de Nederlander over één van zijn discussiepunten met vader Jos Verstappen. McLaren is daarnaast richting de rechter gegaan wegens de problemen met Alex Palou, terwijl Lewis Hamilton vertelt over zijn gedachten over kinderen.

Max Verstappen benadrukt discussiepunt met vader Jos: "Maar ben daarin niet veranderd"

Max Verstappen ziet het als een van zijn grootste kwaliteiten dat hij zich niet zo druk maakt om wat nog komen gaat. In de Mind Set Win-podcast van Red Bull vertelt hij uitgebreid over wat er allemaal om gaat in zijn hoofd tijdens een raceweekend. "Ik heb daar regelmatig discussies over gehad met mijn vader. Hij vond altijd dat ik te ontspannen was, wilde dat ik er meer bovenop zou zitten."

McLaren gaat achter Palou aan en klaagt de IndyCar-kampioen aan voor 23 miljoen dollar

McLaren klaagt Formule 1-kandidaat en IndyCar-kampioen Alex Palou aan voor meer dan 23 miljoen dollar, nadat de Spaanse coureur zijn contract met de autosportgigant verbrak. Volgens het verzoekschrift dat op 29 september werd ingediend bij de High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Commercial Court, had Palou 'geen enkele uitstaande verplichting uit hoofde van een contract of overeenkomst' die hem ervan zou weerhouden om aan het einde van het IndyCar-seizoen bij McLaren in dienst te treden.

Voormalig Formule 1-coureur Grosjean spant arbitragezaak aan tegen Andretti Autosport

Romain Grosjean sleept het team van Andretti Autosport voor de rechter. In een kort statement op Instagram laat de Franse IndyCar-coureur weten dat hij arbitraire stappen onderneemt tegen het team. De reden waarom blijft voorlopig verder onduidelijk.

Hamilton wil nog niet denken aan kinderen: "Ik heb mijn doelen in de racewagen"

Daar waar veel coureurs op de grid inmiddels al aan kinderen begonnen zijn, maar Lewis Hamilton is met zijn 38 jaar nog altijd geen vader. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe daar nog altijd niet mee bezig te zijn, daar hij een belangrijker doel voor ogen heeft: de achtste wereldtitel.

Bottas negeerde Russell na zware Imola-crash: "Ik belde hem, maar hij nam niet op"

George Russell en Valtteri Bottas beleefden samen een intens moment tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna van 2021. De twee kwamen terecht in een harde klapper en er volgde een vurige ontmoeting na de crash. Russell claimt Bottas daarna gebeld te hebben, maar de Fin weigerde het telefoontje te beantwoorden.