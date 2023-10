Chris Deeley & Remy Ramjiawan

McLaren klaagt Formule 1-kandidaat en IndyCar-kampioen Alex Palou aan voor meer dan 23 miljoen dollar, nadat de Spaanse coureur zijn contract met de autosportgigant verbrak.

Volgens het verzoekschrift dat op 29 september werd ingediend bij de High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Commercial Court, had Palou 'geen enkele uitstaande verplichting uit hoofde van een contract of overeenkomst' die hem ervan zou weerhouden om aan het einde van het IndyCar-seizoen bij McLaren in dienst te treden. Palou won dit seizoen de titel in de IndyCar met 78 punten, zijn tweede titel in drie seizoenen, maar liet McLaren deze zomer weten dat hij niet bij hen zou komen - wat een juridische strijd ontketende.

'Dacht dat ik de juiste dingen deed'

De 26-jarige coureur was al verwikkeld in een contractstrijd over een overeenkomst om Chip Ganassi Racing een jaar eerder te verlaten en bij McLaren te gaan rijden als IndyCar- en reservecoureur in de Formule 1, voordat een bemiddelingsovereenkomst hem in staat stelde om dit jaar voor CGN te racen, maar voor McLaren te testen.

"Ik ben het ermee eens dat het triest is", vertelde Palou vorige maand aan NBC. "Ik heb altijd geprobeerd een aardig persoon te zijn en ik dacht altijd dat ik de juiste dingen deed. Zo heeft mijn familie me geleerd hoe ik dingen moet doen, en dan opeens lijkt het alsof ik alles verkeerd doe. Dat ik niet luister." Het geld dat McLaren wil hebben is naar verluidt gekoppeld aan sponsoring die ze verwachtten binnen te halen in verband met zijn betrokkenheid bij het team, evenals de kosten die gemoeid zijn met het ontwikkelen van een Formule 1-zitje voor hem en een voorschot op van zijn salaris voor 2024.

Teleurstelling bij McLaren

In een brief aan de medewerkers van Arrows McLaren Racing in augustus zei CEO Zak Brown: "Palou is niet van plan om zijn contract met Arrow McLaren voor het seizoen 2024 en daarna na te komen. Dit is ongelooflijk teleurstellend, gezien de toezegging die hij rechtstreeks en publiekelijk aan ons heeft gedaan en de aanzienlijke investeringen die we op basis van die toezegging in hem hebben gestoken. We hebben veel tijd, geld en middelen gestoken in de voorbereidingen om Alex in ons team te verwelkomen, omdat we in hem geloofden en we ernaar uitkeken om IndyCar-overwinningen met hem te behalen."