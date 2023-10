Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 08:33 - Laatste update: 08:33

Voor klassementsleider Max Verstappen is het Grand Prix-weekend in Qatar de eerste echte mogelijkheid om de wereldtitel naar zich toe te trekken. De 26-jarige Limburger kijkt uit naar het 'leuke' circuit in Qatar, maar wijst ook naar de hoge temperaturen in het Midden-Oosten.

Aankomend weekend is het Losail International Circuit het strijdtoneel van ronde achttien van het wereldkampioenschap Formule 1. Verstappen reist als klassementsleider af naar het schiereiland in de Perzische Golf met 400 punten achter zijn naam. De Nederlander heeft drie punten nodig om dit weekend wederom wereldkampioen te worden en dat zou mogelijk al tijdens de sprintrace op zaterdag kunnen gebeuren. De titel voor het beste team is in Japan al uitgedeeld en Red Bull Racing wist daar de zesde constructeurstitel bij te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Herbert vindt dat Marko Pérez niet als rookie moet behandelen: "Hij verdient respect"

'Leuk circuit'

In het persbericht van Red Bull blikt Verstappen vooruit op het weekend in Qatar. "Het circuit daar is echt leuk om op te rijden, al wordt het voor ons allemaal een zwaar weekend omdat het er zo heet is. De temperaturen maken het zeker interessant", zo wijst de Nederlander naar de verwachte hitte in Qatar. Volgens de voorspellingen hangt het kwik aankomend weekend rond de veertig graden Celsius.

Hoofddoel rijderstitel binnenhalen

Daarnaast betreft het dit weekend een zogeheten Sprintweekend en dat betekent minder tijd om de afstelling goed te krijgen. "Dit weekend is ook een Sprintrace, dus we moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk leren van de training op vrijdag." Ondanks de beperkte tijd is het duidelijk waar Verstappen dit weekend op mikt: "Het rijderskampioenschap kan ook worden gewonnen tijdens de Sprintrace op zaterdag, dus dat is ons hoofddoel. Hopelijk wordt het een weekend om nooit te vergeten!"