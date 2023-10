Remy Ramjiawan

Dinsdag 3 oktober 2023 08:06

Sergio Pérez moet anders behandeld worden bij Red Bull Racing, zo vindt voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert. Vooral dr. Helmut Marko is in 2023 kritisch geweest op de prestaties van 'Checo', maar volgens de Brit moet er toch iets meer respect komen voor de prestaties van de 33-jarige coureur.

'Checo' werd in 2021 naar het team van Red Bull Racing gehaald om de vloek die op het tweede zitje bij het Oostenrijkse team rust op te lossen. Dat heeft de Mexicaan tot op heden nog oké ingevuld, zo staat hij nog altijd tweede in het klassement en is het constructeurskampioenschap in Japan veiliggesteld. In vergelijking met zijn voorganger (Pierre Gasly en Alexander Albon) heeft Pérez diverse races zelfs weten te winnen, maar soms is het verschil tussen de twee rijders van Red Bull Racing wel enorm groot.

'Uitspraken Marko niet intelligent'

In zijn column voor Motorsport-Magazine vindt Herbert dat er verstandigere manieren zijn om zich uit te drukken dan die van adviseur Helmut Marko. "Over Sergio Pérez zou ik zeggen dat dit een ander geval is. Het is duidelijk dat de woorden die Marko gebruikt om naar hem te verwijzen niet erg intelligent waren", aldus Herbert. Marko staat nu eenmaal bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt. Dat werkt bij Max Verstappen prima, maar Herbert vindt dat Pérez iets meer steun had moeten krijgen in de afgelopen maanden. "Maar verder begrijp ik niet waarom hij iets zou zeggen over Checo in de situatie waarin hij zich op dit moment bevindt tegenover Max Verstappen. Marko moet er zijn om te steunen en dan aan het einde van het seizoen een beslissing nemen", benadrukte hij.

Respect

Respect is volgens Herbert dan ook het codewoord. De Mexicaan wordt in zijn ogen soms behandeld als een rookie. "Ik ben het er niet mee eens en ik begrijp niet waarom je hem in het midden van het seizoen van streek zou willen maken. Sergio moet anders beoordeeld worden dan iemand als [Nyck] De Vries. Hij heeft races gewonnen en heeft zich bewezen als iemand die respect verdient."