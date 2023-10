Brian Van Hinthum

George Russell en Valtteri Bottas beleefden samen een intens moment tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna van 2021. De twee kwamen terecht in een harde klapper en er volgde een vurige ontmoeting na de crash. Russell claimt Bottas daarna gebeld te hebben, maar de Fin weigerde het telefoontje te beantwoorden.

Tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna in 2021 op het door regen natgeregende circuit in Imola kwamen Russell [Williams] en Bottas [Mercedes] hard met elkaar in aanraking. Na een flinke klapper met een hoop schade, zocht een woeste Russell de Fin op in zijn cockpit. Het was niet om te vragen of alles oké was na de harde klap, maar om verhaal te halen wegens het moment, waar ogenschijnlijk juist de Britse coureur het meest schuldig leek. Daarbij gaf hij Bottas ook een tik tegen het hoofd.

Belletje en voicemail

De crash was extra saillant, daar Russell in dat jaar aan het vechten was om in 2022 het stoeltje van Bottas bij Mercedes over te kunnen nemen. Het was allemaal niet al te chique, al probeerde de huidige Mercedes-coureur na afloop wel contact te zoeken met de man die nu voor Alfa Romeo rijdt. "Ik belde hem, maar hij nam niet op", vertelt Russell in de Beyond the Grid-podcast. Hij liet vervolgens een voicemail achter. "Mijn bericht was: 'Bel me wanneer je een moment de tijd heb.'"

Nooit meer over gesproken

Die voicemail bleek uiteindelijk echter gericht aan dovemansoren en er werd door het tweetal nooit meer gesproken over het ruzietje in Imola. "We hebben nooit meer gesproken over die crash. We hebben nooit gesproken over mijn overgang naar Mercedes. Al die dingen hebben we nooit over gesproken. Verder hebben we altijd normale gesprekken, waarbij het totaal niet ongemakkelijk is. Het is gewoon een onderdeel van ons werk en het is verder nooit persoonlijk", besluit Russell.