Max Verstappen benadrukt discussiepunt met vader Jos: "Maar ben daarin niet veranderd"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 4 oktober 2023 07:30 - Laatste update: 08:33

Max Verstappen ziet het als een van zijn grootste kwaliteiten dat hij zich niet zo druk maakt om wat nog komen gaat. In de Mind Set Win-podcast van Red Bull vertelt hij uitgebreid over wat er allemaal om gaat in zijn hoofd tijdens een raceweekend.

Verstappen gaat in de podcast in gesprek met Cédric Dumont, een Belgische skydiver. Dumont is vooral benieuwd naar de gedachtegang van Verstappen en vraagt hem onder andere of hij veel aan zichzelf twijfelt. “Nee, niet zo veel eigenlijk. Ik geniet er gewoon van. Ik doe dit nu al een paar jaar, maar ik laat mezelf niet gek maken en haal ook niet allerlei vragen in mijn hoofd, bijvoorbeeld over wat ik morgen moet doen. Wat het plan is, de strategie, dat soort dingen. Ik ga mee met de flow en dat werkt voor mij.”

Het is een houding die vader Jos zal herkennen uit de jonge jaren van zoon Max. In de verschillende documentaires die over Verstappen gemaakt zijn, kwam al vaker naar voren dat het regelmatig botste over de kalme instelling van Max. Zijn vader had af en toe liever gezien dat er iets meer pit in zat en dat hij de zaken iets serieuzer zou aanpakken.

“Ik heb daar regelmatig discussies over gehad met mijn vader. Hij vond altijd dat ik te ontspannen was, wilde dat ik er meer bovenop zou zitten. Ik heb veel geleerd van de gesprekken die ik met hem heb, maar ik denk niet dat ik daarin veranderd ben. In de aanloop naar een race is mijn vader vaak enthousiaster dan ik. Ik krijg dat gevoel pas als ik in de auto mag stappen.”