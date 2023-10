Brian Van Hinthum

Woensdag 4 oktober 2023 20:37

Lewis Hamilton ondertekende dit jaar een nieuwe verbintenis bij het team van Mercedes en de Britse coureur lijkt van plan door te rijen tot in zijn veertig. Bij het ondertekenen van dat nieuwe contract speelt zijn motivatie een grote rol. Ook George Russell vormt in dat verhaal een belangrijke spil.

Lange tijd was het afwachten tot Hamilton een nieuw contract ondertekende bij het team van Mercedes, maar tijdens het raceweekend in Monza kwam uiteindelijk de bevestiging dat de zevenvoudig wereldkampioen ook de volgende twee seizoenen in de Formule 1 te bewonderen is. De man uit Stevenage heeft al vaker aangegeven nog niet klaar te zijn met het racen in de koningsklasse en daarbij heeft hij nog altijd een belangrijk doel voor ogen: het binnenhalen van zijn vurig gewenste achtste wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Haat-liefdeverhouding

Vroeger gaf de Mercedes-coureur meermaals aan dat hij zijn in zijn veertig niet meer in de Formule 1 te bewonderen zou zijn. Niet zo gek, want met zaken als mode, film en glamour houdt de Brit er ook genoeg andere hobby's op na. Inmiddels lijkt zijn mening daarin bijgesteld, zo blijkt uit een interview met Blick. "Ik moet toegeven dat ik mijn liefde voor deze sport heb onderschat", zegt de 38-jarige Hamilton. "Het is wel een haat-liefdeverhouding geworden. Er zijn dagen dat ik liever niet in de auto stap", voegt hij daar nog aan toe.

Duels met Russell

Toch zijn er voldoende motivaties die Hamilton op de been houden om te blijven racen in de sport waar hij grote successen boekte. Eén van die redenen is te vinden binnen zijn team: "De duels met George geven mij motivatie. Je moet altijd klaarwakker zijn", stelt Hamilton. Uiteindelijk hoopt hij met het team weer de weg naar de top te vinden. "We komen terug. We kunnen het. De volgende stap is om weer naar het hoogste treetje te gaan. Dat zal waarschijnlijk de grootste overwinning in mijn carrière zijn."