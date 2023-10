Lars Leeftink

Maandag 2 oktober 2023 17:17

Ferrari-teambaas Fred Vasseur heeft er bij zijn team op aangedrongen om 'de strijd aan te gaan' met Mercedes in 2023, nu de strijd om de tweede plaats heviger wordt. In de vier races die sinds de zomerstop hebben plaatsgevonden, heeft Ferrari substantiële vooruitgang geboekt in het constructeurskampioenschap.

Het Italiaanse team heeft Aston Martin ingehaald en de derde plaats veroverd bij de constructeurs. Het gat met Mercedes, dat momenteel op de tweede plaats staat, is verkleind van 56 punten naar slechts 20 punten verschil. Ook Carlos Sainz bereikte in Singapore een belangrijke mijlpaal door de Grand Prix te winnen en de ongeslagen reeks van Red Bull te doorbreken. Net als de andere teams is Ferrari zich met hun activiteiten in de windtunnel ook al deels aan het concentreren op de auto van 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De tien grootste talenten die de komende jaren naam kunnen maken in de Formule 1

Vasseur wil in 2023 strijden

Vasseur zei tegenover onder meer Motorsport.com echter dat Ferrari niet bang moet zijn om Mercedes in het huidige seizoen al uit te dagen zonder concessies te doen aan het programma van volgend jaar. "Het gevecht is met Mercedes en dat moeten we aangaan. Dat is altijd de beste manier om je op de toekomst voor te bereiden en voor de mentaliteit van het team. Om ervoor te zorgen dat iedereen meevecht is cruciaal. We zullen dit gevecht tot het einde van het seizoen volhouden."

Nu nog werk verrichten

Volgens Vasseur doet het team er goed aan om nu alles op alles te zetten en nog zes races keihard te werken, omdat dit ook voor 2024 een positieve impact kan hebben. "Het is daarom nooit een opoffering. Het is te laat om de windtunnel in te gaan voor dit seizoen, maar wat we aan de huidige auto kunnen doen zal ons volgend jaar helpen."