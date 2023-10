Redactie

Maandag 2 oktober 2023 14:40 - Laatste update: 15:08

Lewis Hamilton is doorgaans niet vies van de nodige opvallende outfits in de Formule 1-paddock en dit keer heeft hij zijn passie voor kleding gecombineerd met een voorliefde voor de wondere wereld van Super Mario. Mercedes weet wel raad met de verschenen foto van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag.

Artikel gaat verder onder video

LEWIS HAMILTON DRESSED UP AS TOAD JAJSJSKSKSKSKSJJ omg 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/DTA0hFhBHJ — deni (@fiagirly) September 25, 2023

Toad-helm

Dit keer dook de man uit Stevenage de winkels in Japan in om daar een mooi outfitje op de kop te tikken. In het land van de anime en cartoons vond op het wereldberoemde Super Mario zijn oorsprong en Hamilton vond dan ook een heuse outfit van Toad, één van de bekende karakters uit het wereldberoemde spel. Die foto verscheen op het internet, waarna nu ook Mercedes een mooie reactie heeft verzonnen op de verkleedpartij van de Brit. Met een speciaal design van het pakje dat Hamilton draagt, stelt zijn team voor om de komende Grand Prix in Qatar met dat ontwerp te gaan rijden.