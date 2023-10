Redactie

Maandag 2 oktober 2023 15:14

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen was het toch wel een druk weekend, ondanks het ontbreken van een Grand Prix. Zo mocht de Limburger zaterdag 26 kaarsjes uitblazen voor zijn verjaardag en vriendin Kelly Piquet deelt de kiekjes van de festiviteiten.

Op het sportieve vlak gaat het de Nederlander in 2023 voor de wind. Zo wist Verstappen in het huidige seizoen negen keer de pole position naar zich toe te trekken en kwam hij dertien keer als eerste over de streep. Met die indrukwekkende cijfers gaat de Limburger op weg naar zijn derde titel en die kan hij tijdens de sprintrace in Qatar veiligstellen. Voordat het zover is, moest Verstappen nog wel even zijn verjaardag vieren en daarvan deelt Piquet de beelden.

Artikel gaat verder onder video

Festiviteiten

Piquet deelt op Instagram aan zo'n 1,2 miljoen volgers de festiviteiten van het feestje van Verstappen en zijn familie. Voor de boottocht waren familie en vrienden uitgenodigd, want zo is ook Aston Martin-reservecoureur Stoffel Vandoorne te zien op de jacht. Toch gaat de blik deze week weer op het racen, want aankomend weekend staat de achttiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 op het programma.