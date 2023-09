Vincent Bruins

Het wereldkampioenschap voor coureurs bestaat sinds 1950. De Formule 1-rijderstitels zijn al in 21 verschillende landen beslist. Dankzij Max Verstappen zou Qatar de 22e kunnen worden.

Verstappen is op jacht naar zijn derde wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing maakt een geweldig seizoen mee. In 2023 heeft hij dertien van de tot nu toe zestien verreden Grands Prix gewonnen. Daarnaast heeft de Nederlander twee tweede plaatsen en een vijfde plaats behaald. Dankzij deze indrukwekkende resultaten heeft Verstappen nog maar drie puntjes nodig met nog zes raceweekenden te gaan. Of hij deze punten al in Qatar pakt of pas tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, dat maakt niet uit. In Qatar zijn er maar liefst 34 punten te verdienen, omdat het een sprintweekend is. De kans is dus groot dat Verstappen daar de titel veiligstelt.

Lijst van titelbeslissers

Hieronder is een lijst te vinden van alle wereldkampioenen van 73 seizoenen in de Formule 1. Daarbij staan niet de races die de seizoenen afsloten, maar de Grands Prix waarin de titels al beslist werden.

Seizoen Kampioen Beslissende Grand Prix 1950 Giuseppe Farina Italië (Monza) 1951 Juan Manuel Fangio Spanje (Pedralbes) 1952 Alberto Ascari Duitsland (Nürburgring) 1953 Alberto Ascari Duitsland (Nürburgring) 1954 Juan Manuel Fangio Zwitserland (Bremgarten) 1955 Juan Manuel Fangio Groot-Brittannië (Aintree) 1956 Juan Manuel Fangio Italië (Monza) 1957 Juan Manuel Fangio Duitsland (Nürburgring) 1958 Mike Hawthorn Marokko (Ain-Diab) 1959 Jack Brabham Verenigde Staten (Sebring) 1960 Jack Brabham Portugal (Boavista) 1961 Phil Hill Italië (Monza) 1962 Graham Hill Zuid-Afrika (East London) 1963 Jim Clark Italië (Monza) 1964 John Surtees Mexico (Hermanos Rodríguez) 1965 Jim Clark Duitsland (Nürburgring) 1966 Jack Brabham Italië (Monza) 1967 Denny Hulme Mexico (Hermanos Rodríguez) 1968 Graham Hill Mexico (Hermanos Rodríguez) 1969 Jackie Stewart Italië (Monza) 1970 Jochen Rindt Verenigde Staten (Watkins Glen) 1971 Jackie Stewart Oostenrijk (Österreichring) 1972 Emerson Fittipaldi Italië (Monza) 1973 Jackie Stewart Italië (Monza) 1974 Emerson Fittipaldi Verenigde Staten (Watkins Glen) 1975 Niki Lauda Italië (Monza) 1976 James Hunt Japan (Fuji) 1977 Niki Lauda Verenigde Staten (Watkins Glen) 1978 Mario Andretti Italië (Monza) 1979 Jody Scheckter Italië (Monza) 1980 Alan Jones Canada (Montreal) 1981 Nelson Piquet Caesars Palace (Las Vegas) 1982 Keke Rosberg Caesars Palace (Las Vegas) 1983 Nelson Piquet Zuid-Afrika (Kyalami) 1984 Niki Lauda Portugal (Estoril) 1985 Alain Prost Europa (Brands Hatch) 1986 Alain Prost Australië (Adelaide) 1987 Nelson Piquet Japan (Suzuka) 1988 Ayrton Senna Japan (Suzuka) 1989 Alain Prost Japan (Suzuka) 1990 Ayrton Senna Japan (Suzuka) 1991 Ayrton Senna Japan (Suzuka) 1992 Nigel Mansell Hongarije (Hungaroring) 1993 Alain Prost Portugal (Estoril) 1994 Michael Schumacher Australië (Adelaide) 1995 Michael Schumacher Pacific (Aida) 1996 Damon Hill Japan (Suzuka) 1997 Jacques Villeneuve Europa (Jerez) 1998 Mika Häkkinen Japan (Suzuka) 1999 Mika Häkkinen Japan (Suzuka) 2000 Michael Schumacher Japan (Suzuka) 2001 Michael Schumacher Hongarije (Hungaroring) 2002 Michael Schumacher Frankrijk (Magny-Cours) 2003 Michael Schumacher Japan (Suzuka) 2004 Michael Schumacher België (Spa-Francorchamps) 2005 Fernando Alonso Brazilië (Interlagos) 2006 Fernando Alonso Brazilië (Interlagos) 2007 Kimi Räikkönen Brazilië (Interlagos) 2008 Lewis Hamilton Brazilië (Interlagos) 2009 Jenson Button Brazilië (Interlagos) 2010 Sebastian Vettel Abu Dhabi (Yas Marina) 2011 Sebastian Vettel Japan (Suzuka) 2012 Sebastian Vettel Brazilië (Interlagos) 2013 Sebastian Vettel India (Buddh) 2014 Lewis Hamilton Abu Dhabi (Yas Marina) 2015 Lewis Hamilton Verenigde Staten (Austin) 2016 Nico Rosberg Abu Dhabi (Yas Marina) 2017 Lewis Hamilton Mexico (Hermanos Rodríguez) 2018 Lewis Hamilton Mexico (Hermanos Rodríguez) 2019 Lewis Hamilton Verenigde Staten (Austin) 2020 Lewis Hamilton Turkije (Istanbul Park) 2021 Max Verstappen Abu Dhabi (Yas Marina) 2022 Max Verstappen Japan (Suzuka)

Verstappen in Suzuka na het winnen van zijn tweede wereldkampioenschap vorig jaar

Qatar nummer 22?

Als we dan kijken naar de lijst van landen waarin de rijderstitels zijn beslist, dan zien we dat het in 21 verschillende landen is gebeurd. Japan gaat aan de leiding in deze statistieken. Maar liefst veertien keer, waarvan twaalf keer op Suzuka, één keer op Fuji en één keer tijdens de Pacific Grand Prix op TI Circuit Aida, werd hier het kampioenschap veiliggesteld. Italië en de Verenigde Staten vinden op plekken twee en drie, respectievelijk, voor Brazilië en Mexico. Omdat Verstappen nog maar drie punten nodig heeft, is de kans groot dat hij het kampioenschap van 2023 wint tijdens de Grand Prix van Qatar. Deze staat op de planning voor het weekend van 6 tot en met 8 oktober op Lusail International Circuit. Het Midden-Oosterse emiraat kan dus het 22e land worden waar de titel wordt beslist.