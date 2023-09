Coronel weet het zeker: "McLaren heeft betere auto dan Red Bull"

Redactie

Dinsdag 26 september 2023 17:29

Volgens Tim Coronel zit Red Bull Racing toch wel met een schuin oog naar het team van McLaren te kijken. De 51-jarige coureur ziet momenteel geen enkel ander team, buiten McLaren om, dat een gevaar kan vormen voor Red Bull. In zijn ogen is de auto zo goed als de prestaties van de tweede coureur en Sergio Pérez heeft maar grote moeite met de RB19. In gesprek met GPFans legt Coronel uit waarom McLaren hét team wordt waarmee rekening gehouden moet worden.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.