Lars Leeftink

Donderdag 21 september 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vonden de persconferenties van de coureurs in Japan plaats, waaruit bleek dat Lewis Hamilton van mening is dat Max Verstappen en Red Bull Racing in Japan gewoon weer de snelste auto zullen hebben. Verder liet Lando Norris weten dat Verstappen een gridstraf had moeten krijgen in Singapore en hebben de F1-teams hun zorgen geuit richting de FIA over de inconsistentie wat betreft het uitdelen van straffen. Dit is de GPFans Recap van 21 september.

Hamilton verwacht "fenomenaal" Red Bull in Japan: "Wordt geweldig om die auto te zien"

Red Bull Racing was in Singapore alles behalve in vorm, voor het eerst in 2023, maar de concurrentie maakt zich geen illusies over de huidige vorm van de wereldkampioenen. Lewis Hamilton verwacht dat de renstal in Japan "fenomenaal" zal zijn en gewoon weer over de snelste auto van de grid zal beschikken.

Norris: 'Verstappen had zwaarder bestraft moeten worden voor Tsunoda-incident'

Lando Norris is van mening dat Max Verstappen afgelopen weekend in Singapore goed is weggekomen en de Nederlander zwaarder bestraft had moeten worden voor de manier waarop hij Yuki Tsunoda blokkeerde tijdens de kwalificatie. Volgens de Brit neemt niemand meer de moeite om in zijn spiegels te kijken.

Mercedes legt uit waarom Hamilton moederziel alleen leek te staan na podiumplaats Singapore

James Allison, technical director van Mercedes, legt uit waarom het leek alsof Lewis Hamilton niet werd opgevangen door teamleden van de Duitse grootmacht na zijn podiumplaats in Singapore. Het was een weekend waarin Red Bull even niet de snelste auto van de grid had.

Tsunoda lijkt zich te verspreken en wijst naar contractverlenging

Officieel zijn er nog twee stoeltjes bij AlphaTauri beschikbaar voor 2024, maar Yuki Tsunoda heeft in gesprek met Viaplay wel uitgelegd dat hij vooral uitkijkt naar de aankondiging van zijn contractverlenging. Daarmee hint de 23-jarige coureur op de onderhandelingen die al afgerond zijn en dat hij ook volgend jaar in de AlphaTauri zou zitten.

'F1-teams klaar met inconsistentie FIA na waarschuwingen Verstappen in Singapore'

Max Verstappen zou afgelopen zaterdag in Singapore ondanks drie onderzoeken en twee overtredingen een straf vanuit de FIA ontlopen, daar waar het autosportorgaan de voorgaande keren wel besloot straffen uit te delen voor dezelfde vergrijpen. De F1-teams pikken dit niet langer en willen duidelijkheid en consistentie vanuit de FIA, omdat er een 'dubbele standaard' zou zijn.