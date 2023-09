Jan Bolscher

Donderdag 21 september 2023 09:05 - Laatste update: 09:07

Lando Norris is van mening dat Max Verstappen zwaarder bestraft had moeten worden voor de manier waarop hij Yuki Tsunoda blokkeerde tijdens de kwalificatie in Singapore. Volgens de Brit neemt niemand meer de moeite om in zijn spiegels te kijken.

Red Bull Racing kende geen goed weekend in Singapore. Verstappen kwalificeerde zich slechts als elfde op de straten van Marina Bay, terwijl Pérez niet verder kwam dan de dertiende plaats. Op zondag kwam het duo respectievelijk als vijfde en achtste over de streep. Het was echter nog maar even de vraag of Verstappen als elfde aan de race zou mogen beginnen. Na afloop van de kwalificatie moest de Nederlander zich namelijk voor drie verschillende incidenten verantwoorden bij de wedstrijdleiding: één keer stond hij vermeed te lang stil bij de uitgang van de pitstraat, twee keer zou hij een andere coureur in de weg hebben gezeten op de baan.

Reprimande Verstappen

De tweevoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk goed weg in de vorm van twee officiële waarschuwingen. Eén voor het stilstaan in de pitstraat, en één voor het hinderen van Yuki Tsunoda in Q2, die hierdoor geen poging meer kon wagen om door te gaan naar Q3. Red Bull Racing kreeg daarnaast een boete van 5.000 euro voor het tweede incident, omdat Verstappen meer informatie vanuit het team had moeten krijgen over de aanstormende Tsunoda. Op zich een opvallend besluit, omdat er in het verleden regelmatig een gridstraf van vijf plaatsen werd uitgedeeld aan een coureur die een andere coureur hinderde in de kwalificatie.

Zwaardere straf op zijn plaats volgens Norris

Norris kan zich dan ook niet in het besluit van de wedstrijdleiding vinden: "Ik wil er niet te veel over zeggen, want dan creëer ik een controverse", trapt de McLaren-coureur af op de persconferentie in Japan. "Ik denk dat het blokkeren bestraft had moeten worden. Hij blokkeerde iemand, dat ligt niet alleen bij het team. Ik weet dat het team uiteindelijk een boete kreeg, maar het is ook aan de coureur om in zijn spiegels te kijken om te zien of er iemand achter hem rijdt."

'Het verpest je kwalificatie'

De Brit vervolgt: "Je hebt de hele ronde niets anders te doen dan in je spiegels kijken", doelt hij op de out lap of in lap tijdens de kwalificatie. "Het lijkt erop dat veel mensen daar moeite mee hebben. Er zouden zwaardere straffen moeten komen voor het blokkeren, want heel veel mensen doen het. Het verpest je ronde, het verpest je kwalificatie. Yuki werd daardoor uitgeschakeld. Hij eindige op P1 in Q1 en was waarschijnlijk op P1 geëindigd in Q3", grapt hij. "Niemand lijkt er genoeg om te geven."