Lars Leeftink

Donderdag 21 september 2023 14:51 - Laatste update: 16:48

Max Verstappen zou afgelopen zaterdag in Singapore ondanks drie onderzoeken en twee overtredingen een straf vanuit de FIA ontlopen, daar waar het autosportorgaan de voorgaande keren wel besloot straffen uit te delen voor dezelfde vergrijpen. De F1-teams pikken dit niet langer en willen duidelijkheid en consistentie vanuit de FIA, omdat er een 'dubbele standaard' zou zijn.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. "De regels zijn niet uniform en de richtlijnen worden altijd verschillend geïnterpreteerd. Je weet nooit wat van toepassing is", aldus een teambaas wat betreft de waarschuwingen die Verstappen kreeg in Singapore. Verstappen had tijdens de kwalificatie Yuki Tsunoda en Logan Sargeant opgehouden en was tevens aan het hinderen bij de uitgang van de pitstraat. Voor het eerste en laatste vergrijp kreeg hij een waarschuwing, terwijl er geen verdere actie nodig was voor de situatie met Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Verleden

Eerder dit seizoen hebben onder meer Charles Leclerc en Pierre Gasly straffen gekregen voor hetzelfde vergrijp, waar vervolgens in het document van de FIA te lezen viel dat het team er niet in was geslaagd om de coureurs tijdig op de hoogte te brengen van het verkeer. Het leverde ze drie plaatsen gridstraf op. In het document van de overtredingen van Verstappen stond ook dat Red Bull niet goed genoeg gecommuniceerd had dat er verkeer was, maar de Nederlander kwam dus twee keer weg met een waarschuwing. Onder meer Lando Norris en Leclerc lieten al weten dat dit eigenlijk niet kan. De F1-teams lijken het ermee eens te zijn.

Verklaring

De teams zouden nu een verklaring en uitleg eisen van de FIA, omdat ze het gevoel hebben dat het autosportorgaan niet alle coureurs, teams (Red Bull voorop) en situatie gelijk zou behandelen. Zelfs teams die geen straffen kregen of bij de incidenten betrokken waren, eisen meer duidelijkheid rondom de straffen. Sommige engineers hebben zelfs het idee dat sommige coureurs vaker gepakt worden dan andere coureurs. Om dit beeld weg te nemen, moeten er gesprekken worden gevoerd. Of dit ook gaat gebeuren, is afwachten.