Jeen Grievink

Donderdag 21 september 2023 13:44 - Laatste update: 13:45

Lando Norris wordt regelmatig in verband gebracht met een toekomst als coureur bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen. De Brit en de Nederlander zijn goede vrienden en Norris sloot onlangs niet uit dat hij ooit naast Verstappen zou zitten. McLaren-teambaas Zak Brown heeft gereageerd op de geruchten en snapt de uitspraken van Norris wel. Hij plaatst ze echter wel in perspectief.

De geruchten omtrent een toekomst van Norris bij Red Bull Racing doen al enige tijd de ronde. Dr. Helmut Marko heeft al uitgesproken de coureur uit Bristol graag in zijn team te willen hebben en ook Norris zelf heeft de deur op meer dan een kier gezet. Onlangs zei hij nog open te staan voor een samenwerking met Verstappen. "Het is zeker iets waar ik in de toekomst voor open zou staan. Ik denk dat ik met een gerust hart kan zeggen dat Max waarschijnlijk één van de beste coureurs ooit is in de geschiedenis van de Formule 1. Ik heb nooit tegen hem geracet tot ik in de Formule 1 zat, want ik zat altijd in de categorie onder [Verstappen]", zo zei hij destijds. Brown, teambaas bij McLaren, heeft nu gereageerd op deze uitspraken.

Pers wakkert geruchten over Norris verder aan

Volgens Brown zijn de geruchten over Norris niet per se uit de lucht gegrepen, maar worden ze wel extra opgeblazen door de media. Ook het feit dat Norris heeft gezegd open te staan voor een samenwerking met Verstappen in de toekomst, is volgens Brown aangedikt door de pers. "Ik denk dat hij alleen maar reageerde op een vraag die hem werd gesteld", zo zegt de teambaas. "Iedereen (de pers, red.) is het aan het aanwakkeren." Volgens Brown zijn de uitspraken van Norris ook niet zo gek. Hij vindt het heel normaal dat een coureur graag naast een meervoudig wereldkampioen wil zitten om zich te meten. Dit kan Verstappen zijn, maar evengoed Lewis Hamilton of Fernando Alonso.

Brown snapt Norris' uitspraak over Verstappen wel

"Ik denk dat ze (Norris en Verstappen, red.) goede vrienden zijn. Als je aan een coureur vraagt of ze tegen een andere concurrent willen racen, krijg je denk ik altijd het antwoord van 'oh, ik zou graag teamgenoot van Lewis willen zijn of teamgenoot van Max, of van Fernando.' Dus ik denk dat iedereen die vraag die hij heeft beantwoord heeft opgepikt en heeft aangewakkerd. Dat is ook de Formule 1, en dat is oké", zo zegt Brown, die zich verder geen zorgen maakt over een snel vertrek van Norris. "Hij bevindt zich op een goede plek."