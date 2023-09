Jan Bolscher

Technical director bij Mercedes James Allison legt uit waarom het leek alsof Lewis Hamilton niet werd opgevangen door teamleden van de Duitse grootmacht, na zijn podiumplaats in Singapore.

Hamilton begon de race op de straten van Marina Bay vanaf de vijfde positie, maar zag zijn kansen op een goed resultaat gedurende de Grand Prix van Singapore steeds verder toenemen. Qua race pace leek de overwinning zelfs even tot de mogelijkheden te behoren, maar deze bleef uiteindelijk uit. Wel kon de zevenvoudig wereldkampioen beslag leggen op een podiumplaats, nadat teammaat George Russell in de allerlaatste ronde vanaf de derde positie de muur inreed.

De vreugde was logischerwijs groot bij de 38-jarige coureur, maar met name op social media ontstond er al snel ophef na het vallen van de vlag. Op de televisiebeelden leek het namelijk alsof niemand van het team van Mercedes klaarstond om Hamilton na het uit zijn auto stappen op te vangen, waar coureurs normaal hun collega's in de armen vallen. Volgens veel fans getuigde het van weinig respect richting de Brit, maar Allison legt uit dat de vork anders in de steel zit.

Noodgedwongen in de garage

"Natuurlijk was het team daar om het met Lewis te vieren", vertelt hij in de debrief van Mercedes op YouTube. "Zoveel teamleden als praktisch was waren er, omdat we ervan genieten. We houden ervan om te klappen en te juichen voor onze coureur." De Brit vervolgt: "Een deel van het team moest noodgedwongen in de garage blijven, omdat we de auto van George bij de marshals die deze terug naar de pitstraat brachten op moesten halen. Maar de rest van het team was bij het podium."

Niet in beeld

Waarom Hamilton op televisie dan moederziel alleen om zich heen leek te kijken? "De camera's laten niet alles zien en het grote verhaal was natuurlijk de eerste niet Red Bull-overwinning van het seizoen", doelt Allison om de zege van Carlos Sainz. "Het laten zien van alle blije Ferrari-gezichten stond hoog op de lijst met dingen die het goed doen op televisie, net als het plezier van de mensen van McLaren. Er was een aanzienlijk deel van alle teams bij de podiumceremonie. Wij waren daar een groot deel van, maar misschien [stonden we, red] niet waar de camera zich op richtte."