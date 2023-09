Jan Bolscher

Red Bull Racing draaide in Singapore voor het eerst dit seizoen een weekend om niet over naar huis te schrijven, maar de concurrentie maakt zich geen illusies over de huidige vorm van de wereldkampioenen. Lewis Hamilton verwacht dat de renstal in Japan "fenomenaal" zal zijn.

Terwijl de Formule 1 zich opmaakt voor de Grand Prix van Japan, is het huidige seizoen inmiddels vijftien races onderweg. Red Bull Racing wist de eerste veertien races van het jaar stuk voor stuk op haar naam te schrijven, maar in Singapore werd de illustere clean sweep abrupt van tafel geveegd. Max Verstappen en Sergio Pérez hadden op vrijdag grote moeite met de afstellingen van hun RB19, wat zich vertaalde in een elfde en dertiende startplaats tijdens de kwalificatie op zaterdag. Op zondag kwam het duo respectievelijk als vijfde en achtste over de streep.

Geen illusies

Ferrari greep het ontbreken van de Red Bull's op de eerste startrij aan om erin de vorm van Carlos Sainz met de eerste zege van het seizoen vandoor te gaan, maar ook Mercedes wist zich in de strijd om de knikkers te mengen. Een verademing voor veel niet Red Bull-fans, maar op de donderdag in Japan laat Hamilton tegenover de aanwezige media weten zich geen illusies te maken over de vorm van de leiders in het constructeurskampioenschap.

Fenomenaal Red Bull

"Ik zou denken dat als ze geen voorsprong van dertig seconden hebben zoals in het verleden..." trapt de zevenvoudig wereldkampioen af. "Ze hadden een moeilijk weekend [in Singapore], maar hun auto zou hier fenomenaal moeten zijn. Ze zijn het hele seizoen tot nu toe fenomenaal geweest, op vrijwel ieder circuit. Het wordt geweldig om hun auto hier te zien."