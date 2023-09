Lars Leeftink

Donderdag 21 september 2023 16:02 - Laatste update: 16:48

De FIA gaat de maatregel die het tijdens onder meer het Formule 1-raceweekend in Singapore al trof, ook gebruiken tijdens het raceweekend in Japan. Komend weekend zullen de coureurs dus wederom moeten opletten als ze bezig gaan met hun opwarmronde tijdens de kwalificatie, want een maximum rondetijd zal weer van toepassing zijn.

De FIA besloot in Monza en Japan een minimale rondetijd in te voeren na de trainingen om te voorkomen dat de coureurs met een laag tempo hun opwarmronde zouden rijden en er opstoppingen en gevaarlijke situaties zouden ontstaan. Het lijkt echter nog niet heel erg veel te helpen, want ondanks deze maatregelen zagen we tijdens die twee raceweekenden veel opstoppingen en coureurs die andere coureurs aan het hinderen waren. Zeker in Singapore leverde het chaos op, want er is nu veel onduidelijkheid over de straffen die wel of niet uitgedeeld worden door de FIA.

In Singapore zou Max Verstappen drie keer in de fout gaan, waarna de FIA besloot deze momenten te onderzoeken. Het ging om momenten tijdens de kwalificatie met Yuki Tsunoda, Logan Sargeant en bij de uitgang van de pitstraat. Charles Leclerc en Pierre Gasly hadden eerder voor dezelfde soort overtreding drie plaatsen gridstraf gekregen, waarbij als reden door de FIA werd gegeven dat de teams niet goed genoeg gecommuniceerd hadden richting de coureurs. Dit was in twee van de drie gevallen (Tsunoda en bij de pitstraat) ook het geval bij Verstappen in Singapore, zo viel uit de documenten van de FIA op te maken. Toch kreeg Verstappen geen gridstraf, maar twee keer een waarschuwing.

Eerder maakte AMuS al bekend dat de teams duidelijkheid eisen van de FIA omtrent de straffen en consistentie willen zien, in plaats van een 'dubbele standaard'. De FIA gaat in ieder geval de regel van de tijdslimiet tijdens de opwarmronde in Singapore wederom gebruiken, zo maakt wedstrijdleider Niels Wittich duidelijk. Tijdens de voorgaande weekenden werden de vrije trainingen nog afgewacht, maar nu maakt Wittich voor het begin van het raceweekend al duidelijk dat deze regel weer gebruikt gaat worden. "Voor het veilige en ordelijke verloop van het evenement, anders dan in uitzonderlijke omstandigheden die als zodanig door de stewards worden geaccepteerd, kan elke coureur die de maximale tijd van de tweede safetycar-lijn tot de eerste safetycar-lijn in ELKE ronde tijdens en na het einde van de kwalificatiesessie overschrijdt, inclusief in-laps en out-laps, worden geacht onnodig langzaam te gaan." Over eventuele straffen laat Wittich zich niet uit, waardoor de grootste vraag van de coureurs en teams onbeantwoord blijft.