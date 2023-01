Coulthard roept Hamilton op om politieke uitingen achterwege te laten

Sam Hall & Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton is door voormalig racewinnaar David Coulthard aangespoord om zijn politieke boodschappen tijdens Formule 1-evenementen in te houden. De Schot schaart zich daarmee gedeeltelijk achter het verbod dat de FIA eerder al heeft uitgesproken over de politieke uitingen.

De FIA heeft in de winter wijzigingen aangebracht in de International Sporting Code, die coureurs verbiedt politieke uitspraken te doen tenzij deze vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door het bestuursorgaan. De reacties op deze wijziging waren gemengd en de meningen waren verdeeld over de vraag of dit een beperking van de vrijheid van meningsuiting is of een methode om te voorkomen dat de sport te politiek wordt.

De afgelopen jaren heeft Hamilton zijn platform gebruikt om publiekelijk de Black Lives Matter-beweging te steunen en de aandacht te vestigen op de noodzaak van meer gelijkheid en diversiteit in de autosport en de samenleving in het algemeen. Viervoudig kampioen Sebastian Vettel heeft ook zijn standpunt over een aantal milieukwesties duidelijk gemaakt. Zo droeg hij een 'Miami 2060. 1e onder water-Grand Prix'-shirt toen het evenement vorig jaar zijn Formule 1-debuut maakte.

Coulthard onthulde zijn mening over het polariserende onderwerp en zei: "Het is een beetje zoals een acceptatie toespraak bij de Oscars. Als iedereen de gelegenheid aangrijpt om een politiek statement te maken, is er geen onderwerp dat voor iemand niet belangrijk is. Dus ofwel we vermelden alles, of het is misschien beter om helemaal niets te zeggen en ons te concentreren op de sport. Als atleet heb je het geluk dat je betaald wordt om dingen te doen die anderen voor niets zouden doen. We moeten ook onthouden dat het om de sportregels gaat, niet om een of ander politiek reglement", aldus de voormalig Red Bull-coureur

