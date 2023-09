Lars Leeftink

Maandag 18 september 2023 11:51 - Laatste update: 11:53

Daar waar het Formule 1-raceweekend in Singapore voor Max Verstappen en Red Bull Racing een weekend was om snel te vergeten, verliep ook het weekend van Fernando Alonso en Aston Martin alles behalve soepel. Toch was er wel iets te vieren voor Alonso in Singapore.

Alonso begon zondag vanaf P7 aan de Grand Prix van Singapore, maar kwam nooit in een lekker ritme. De Spanjaard zou tijdens de race onder meer een tijdstraf krijgen die hij tijdens de tweede pitstop wilde uitvoeren. Dit duurde echter 25,8 seconden, waardoor Alonso uiteindelijk op de vijftiende plaats over de streep zou komen. Geen punten dus voor Alonso, die de concurrentie dankzij het matige weekend van Red Bull wel veel punten zag pakken. Alonso staat nu achter Lewis Hamilton op P4 in het kampioenschap. Teamgenoot Lance Stroll deed niet eens mee aan de race na een stevige crash tijdens de kwalificatie op zaterdag.

Artikel gaat verder onder video

Record Alonso

Een record zat er afgelopen weekend voor Alonso echter wel in. De Spanjaard werd afgelopen weekend namelijk de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die meer dan 100.000 kilometer tijdens races in de koningsklasse heeft afgelegd. Racelegendes als Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher en ga zo maar door zijn hier allemaal niet aan toegekomen. Alonso heeft nog contract tot eind 2024 bij Aston Martin, maar lijkt voorlopig niet van plan te zijn om te stoppen.