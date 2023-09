Jeen Grievink

Zondag 17 september 2023 20:21 - Laatste update: 20:35

Lewis Hamilton verscheen vandaag op het podium in Singapore, maar werd voor de verandering eens niet vergezeld door één of twee coureurs van Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen niet uit de verf dit weekend en de vraag is wat de reden hier voor is. Hamilton heeft wel een idee, zo verklaart hij na afloop.

Hamilton ving de race in Zuidoost-Azië aan vanaf de vijfde positie, maar wist zichzelf - mede door de crash van teamgenoot George Russell - naar het podium te rijden. Op het ereschavot werd hij omringd door Carlos Sainz, de winnaar van de race, en Lando Norris, die tweede werd. Een unieke samenstelling, want normaliter staat er toch minstens één Red Bull-coureur op het podium. In Singapore was er het gehele weekend echter geen enkele aanleiding om te denken dat Verstappen of Pérez op het ereschavot zouden verschijnen. De RB19 kwam totaal niet lekker uit de verf. Hamilton denkt wel te weten waarom Red Bull wat is teruggevallen.

Geweldig dat andere teams competitief zijn

"Ik heb dit weekend niet veel van de anderen gezien, dus ik weet niet waarom ze (Red Bull, red.) niet zo snel zijn, maar ik vind het geweldig om te zien dat anderen dat wel zijn", zo begon hij na afloop tegenover de verzamelde pers bij het gebruikelijke mediapraatje. Maar wanneer de zevenvoudig wereldkampioen iets langer de tijd neemt om na te denken, denkt hij wellicht toch een verklaring te hebben voor het matige optreden van Red Bull. De Mercedes-kopman denkt dat de voorsprong van de Oostenrijkers aan het slinken is omdat ze zich al aan het focussen zijn op de auto van volgend seizoen. De RB19 wordt zodoende langzaam achterhaald door de concurrentie, die nog wél blijven doorontwikkelen.

Hamilton denkt dat Red Bull is gestopt met ontwikkeling

"Als je erover nadenkt, denk ik dat ze waarschijnlijk zijn gestopt met de ontwikkeling (van de RB19, red.)", zo vervolgt Hamilton zijn verhaal. "Ze hebben minder tijd in de windtunnel, dus ze gebruiken waarschijnlijk wat tijd van dit jaar voor de auto van volgend jaar. Zij hebben zo'n grote voorsprong dat ze hun auto wellicht minder ontwikkelen, en dat terwijl wij ons nog steeds inspannen om de huidige wagen verder te ontwikkelen."