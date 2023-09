Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 16:09 - Laatste update: 16:10

Carlos Sainz heeft tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore zijn eerste zege van het seizoen geboekt en daarmee een einde gemaakt aan de zegereeks van Max Verstappen en Red Bull Racing. De Spanjaard kon Lando Norris en de coureurs van Mercedes van zich afhouden en is daar erg blij mee.

Na afloop reageert Sainz op zijn eerste zege van het seizoen. "Een fantastisch gevoel en fantastisch weekend. Ik wil iedereen bij Ferrari bedanken voor het maken van deze ommekeer en ervoor te zorgen dat we een zege kunnen boeken. Het was een lastig begin van het seizoen, maar we hebben vandaag alles goed gedaan om een overwinning binnen te halen waar heel Italië en Ferrari trots op zal zijn. Het ging erom dat we onze bandendegradatie onder controle hielden, zeker aan het begin van de stint. Dan zou ik het doel qua rondjes halen. De safety car zorgde ervoor dat we vroegen moesten stoppen en ik wist dat het op de harde band een lange stint zou worden. Ik moest Russell langzamer proberen te maken, zodat hij geen kans kreeg bij een safety car of een bepaalde stint. Het was spannend aan het einde, maar we gaven Norris wat DRS om hem te helpen voor Russell te blijven en aan het einde veroverde we P1."

Geen problemen

Volgens Sainz was er geen enkel probleem onderweg. "Ik had eerlijke gezegd het gevoel dat ik alles onder controle had. Ik had de snelheid in handen om te doen wat ik moest doen. Ik ga niet liegen: je staat onder druk en een foutje is zo gemaakt. Ik had echter wel het idee dat ik alles onder controle had en we hebben de zege over de streep weten te trekken." Het is de eerste race van 2023 waarin Red Bull dus geen zege boekt of op het podium staat.