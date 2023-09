Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 12:48

De FIA heeft geen goede beurt gemaakt bij de fans na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore. Het autosportorgaan was druk na de kwalificatie vanwege meerdere gevallen van hinderen, maar deelde uiteindelijk geen gridstraf uit.

Onder meer Max Verstappen moest drie keer langs de stewards vanwege het hinderen van coureurs, terwijl ook Logan Sargeant aan de beurt was. Verstappen zou Sargeant en Yuki Tsunoda opgehouden hebben, terwijl hij ook aan het hinderen was bij de ingang van de pitstraat. De FIA besloot twee keer een waarschuwing uit te delen en Red Bull een boete van 5000 euro te geven. Voor het ophouden van Sargeant kreeg Verstappen geen waarschuwing, wel voor het hinderen van Tsunoda en het hinderen bij de ingang van de pitstraat. Sargeant kreeg ook een waarschuwing na het hinderen van Lance Stroll, terwijl Williams een boete kreeg van 5000 euro.

Inconsistent

Volgens de fans zijn de straffen voor Verstappen en Sargeant niet consistent. Charles Leclerc en Pierre Gasly kregen eerder dit seizoen voor hinderen drie plaatsen gridstraf, omdat het team niet goed genoeg gecommuniceerd had dat er achter Leclerc en Gasly nog coureurs reden die met een snelle ronde bezig waren. In het document van de FIA valt te lezen dat dit bij Verstappen en Sargeant afgelopen zaterdag ook het geval was, maar zij kregen een waarschuwing en geen gridstraf.