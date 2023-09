Lars Leeftink

Het Formule 1-raceweekend in Singapore is tot nu toe droog, benauwd en warm geweest. Vandaag staat de Grand Prix van Singapore om 14:00 uur Nederlandse tijd op het programma en het weer kan vooral aan het begin van de race wellicht wat chaos veroorzaken.

De drie vrije trainingen en de kwalificatie in Singapore zijn de afgelopen twee dagen zoals verwacht droog verlopen, met hoge temperaturen en vooral weinig wind en benauwde omstandigheden. Carlos Sainz bleek hier zaterdag tijdens de kwalificatie het beste mee om te gaan door pole position te veroveren voor Charles Leclerc en George Russell. Voor Red Bull was het geen goede dag, met P11 en P13 voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Zij zullen op zondag een inhaalslag moeten gaan maken en wellicht wat hulp nodig hebben van het weer.

Weerbericht GP Singapore

De zondag in Singapore is voor het merendeel wat natter verlopen. Tijdens de ochtend en middag is er in de stad een wat hogere kans op regen geweest, en dat is iets wat tot en met het begin van de avond door zal gaan. Richting de start van de race wordt het echter droog, waarna het tot en met het einde van de race droog lijkt te blijven. De temperaturen zullen nog wel erg hoog en benauwd zijn: 27 graden Celsius.