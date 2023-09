Lars Leeftink

Zaterdag 16 september 2023 13:09 - Laatste update: 13:10

Een paar coureurs hebben met hun team besloten om dit weekend met nieuwe onderdelen aan het Formule 1-raceweekend in Singapore te beginnen. Twee coureurs zagen hun versnellingsbak verwisseld worden, terwijl alleen Pierre Gasly een onderdeel van zijn motor heeft vervangen.

Op het gebied van vervangen motoronderdelen is het, zeker ten opzichte van het vorige raceweekend in Italië, dus behoorlijk rustig gebleven in Singapore. Alleen Pierre Gasly heeft op vrijdag of zaterdag een onderdeel verwisseld. Het ging om zijn Exhaust System, die Alpine besloten heeft te vervangen tussen vrijdag en zaterdag. Het is zijn zesde Exhaust System, terwijl er acht zijn toegestaan. Geen gridstraf dus voor de Fransman.

Versnellingsbak

Beide coureurs van AlphaTauri, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, hebben met hun team op vrijdag al besloten dat ze dit weekend met een nieuwe versnellingsbak gaan rijden. Het is voor beide coureurs pas de derde versnellingsbak, waardoor ze nog een versnellingsbak hebben om zonder problemen te verwisselen voordat ze aan het maximale aantal zitten.