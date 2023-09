Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 20:09 - Laatste update: 20:10

Met de aankondiging dat Zhou Guanyu in 2024 ook bij Sauber Alfa Romeo zal gaan rijden, lijkt er een voorlopig einde te komen aan de kansen van Mick Schumacher in de Formule 1. De Duitser zou zijn interesse daarom hebben verlegd naar andere kampioenschappen en volgens het Duitse Bild zou Schumacher dicht bij een deal met Alpine zijn voor een zitje in het World Endurance Championship.

Schumacher heeft twee seizoen in de koningsklasse mogen rijden bij het team van Haas, voordat hij dit jaar als reservecoureur bij Mercedes aan de slag ging. De Duitser kon de Haas vorig jaar niet altijd op de baan houden en het Amerikaanse team zag daardoor het kostenplaatje oplopen. Uiteindelijk koos de renstal waar Guenther Steiner de teambaas is voor Nico Hülkenberg en dus moest 'Schumi' op zoek naar een andere werkgever. Dit seizoen voert Schumacher vooral veel werk achter de schermen uit, maar hij licht dus dicht bij een deal te zitten voor het lange afstandsracen.

WEC-kampioenschap

Het enige logische stoeltje dat nog beschikbaar was voor Schumacher, was die van Zhou. De Chinese coureur kondigde donderdag aan dat hij ook volgend jaar naast Valtteri Bottas zal racen bij Sauber Alfa Romeo. Verschillende Duitse media, waaronder Auto Motor und Sport, maar ook Bild hebben de details van plan 'B' van Schumacher onthult. Daarin zou een deal met Alpine in het verschiet liggen en het zou gaan om het LMDh-programma.

Er is voorlopig nog niets bevestigd en er is ook nog altijd een hele kleine kans op een toekomst in de Formule 1. Dat zou dan gaan om het zitje van Logan Sargeant bij Williams, want de Amerikaan lijkt op dit moment nog niet te kunnen imponeren.