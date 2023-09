Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 18:59 - Laatste update: 19:15

De FIA heeft net als in Monza een maximum rondetijd aangekondigd, waaraan de coureur zich moeten gaan houden. Daarmee wil de autosportbond voorkomen dat er fileproblemen gaan ontstaan tijdens de kwalificatie.

Het is voor veel coureurs en teams een doorn in het oog; het onnodig ophouden van een snellere coureur. Vooral tijdens de kwalificatie kan het verkeer een probleem worden. In het verleden leverde het soms ook gevaarlijke situaties op en op het Marina Bay Street Circuit geldt daarom een maximum rondetijd.

Maximum rondetijd

Racedirector Niels Wittich heeft na de tweede vrije training laten weten dat de coureurs een maximum rondetijd krijgen opgeld. Een rondje op het circuit in Singapore mag niet langer duren dan 1 minuut en 52 seconden. Daarmee wil de FIA voorkomen dat er auto's zijn die elkaar onnodig ophouden en het zal vooral tijdens de kwalificatie een rol gaan spelen.

Ferrari kwam er in Monza mee weg

Het is de tweede keer dat de autobond een maximum rondetijd hanteert. In Monza gold er namelijk ook een maximum rondetijd en het team van Ferrari kon zich daar niet aan houden. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren allebei over de tijd heen gegaan, maar kregen uiteindelijk geen straf. De FIA was van mening dat beide coureurs aan de kant waren gegaan voor snellere rijders en stelde dat dit daarom niet 'onnodig' te langzaam was. Het voorval opent in ieder geval de deur tot een discussie, mocht een team zich in Singapore niet aan de rondetijd houden.