Brian Van Hinthum

Vrijdag 15 september 2023 17:53

Het is voorlopig nog verre van het weekend voor Red Bull Racing geworden. De eerste twee vrije trainingen in Singapore verliepen niet volgens plan en men weet dat er werk aan de winkel is, wil Max Verstappen zondag opnieuw met de zege aan de haal gaan. De Nederlander geeft tekst en uitleg.

De eerste twee vrije trainingen in Singapore zijn niet verlopen zoals Red Bull Racing had gehoopt. Beide keren waren het de Ferrari's die boven kwamen drijven op het asfalt van Marina Bay, terwijl Verstappen in de tweede vrije training niet eens verder kwam dan de achtste tijd. Met name qua wegligging en balans was het nog niet zoals het Oostenrijkse team het gehoopt had en dus is er richting de kwalificatie van zaterdag een hoop werk aan de winkel.

Auto niet op orde

Na afloop gaf Verstappen tekst en uitleg over de gang van zaken. "Het ging slechter dan verwacht vandaag. We worstelden gewoon veel met de balans van de auto. We hebben vrij veel geprobeerd tijdens de tweede training. Sommige dingen werkten, andere dingen niet. We kregen de auto uiteindelijk niet op orde, dus we hebben vanavond nog behoorlijk wat uit te zoeken", citeert Motorsport.com de regerend wereldkampioen. Verstappen hoopt in Singapore zege nummer elf op rij te boeken.

Pole op zaterdag?

Op zaterdag staat dus de strijd om pole position op het programma, maar Verstappen lijkt niet helemaal zeker of zijn team dan tussen de kanshebbers zit. "We zullen ons proberen te verbeteren, maar het verschil is vrij groot. Ferrari is erg snel en bij ons ging het gewoon veel slechter dan verwacht.” De Limburger wilde de vrijdag niet meteen de lastigste vrijdag van het jaar noemen. "Nou ja, er zijn gewoon nog wat dingen die we niet begrijpen, dus daar moeten we naar gaan kijken.”