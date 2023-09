Jan Bolscher

Vrijdag 15 september 2023 13:04

Sebastian Vettel is van mening dat de mensen op moeten zouden gaan staan en moeten applaudisseren voor de dominante reeks die Max Verstappen en Red Bull Racing momenteel laten zien.

Red Bull Racing is momenteel bij uitstek de dominante factor in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal schreef alle veertien races die dit seizoen tot nu toe zijn verreden op haar naam, en kan met nog acht races te gaan dit weekend al voor het eerst het constructeurskampioenschap beslissen. Van die veertien overwinningen was het twaalf keer Verstappen die als eerste over de streep kwam, waarvan de laatste tien keer achtereenvolgend. Ook de Limburger kent een bijzonder indrukwekkende campagne en stevent in hoog tempo af op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

Dominante reeks Red Bull Racing en Verstappen

De bewondering voor wat Verstappen en Red Bull Racing momenteel laten zien is over het algemeen groot, maar er wordt ook veel gesproken over of het wel goed is voor de sport. Zo zou het wellicht saai of voorspelbaar worden voor de fans. Vettel is het daar niet mee eens. Hij werd tussen 2010 en 2013 zelf vier keer achtereenvolgend wereldkampioen bij Red Bull Racing, waarna Mercedes het stokje overnam en tot 2021 met de scepter zwaaide. In gesprek met Sky Sports F1 krijgt hij de vraag wat ervoor nodig is om kampioenschappen te blijven winnen: "Balans, denk ik. Het is een gemoedstoestand. Tuurlijk moet je fit zijn, maar er moeten zoveel dingen samenkomen", klinkt het.

Staan en applaudisseren

De Duitser vervolgt: "De reeks die Max nu neerzet is ongelofelijk. Mensen zeggen dat hij een dominante auto heeft. Dat is misschien ook zo, hij heeft inderdaad een hele goede auto. Maar het werk dat het team ieder weekend levert, is ongelofelijk. En andere coureurs zijn gewoon niet zo consistent [als Verstappen]. Iedereen zou moeten gaan staan en applaudisseren. Mensen houden er niet van om dezelfde persoon alles te zien winnen. Dat was met Michael [Schumacher] zo, met Lewis [Hamilton] zo, en met mijzelf zo. En nu met Max. Maar je kunt niet genoeg waardering hebben voor de perfectie."