Lars Leeftink

Woensdag 13 september 2023 15:35

Komend weekend gaan de coureurs beginnen aan de laatste fase van het seizoen, die al jaren verreden wordt in Azië, het Midden-Oosten en het Amerikaanse continent. Zondag staat de Formule 1 Grand Prix van Singapore op het programma en qua weer belooft dit het zwaarste raceweekend van het jaar te worden.

Elk jaar als de Formule 1 richting Singapore gaat om te racen op het stratencircuit, levert het qua weer een gedenkwaardig weekend op. Vaak is het er warm en benauwd, wat door de luchtvochtigheid nog wat verergerd wordt. Mochten de coureurs echt het geluk niet aan hun kant hebben staan, dan kan het in Singapore ook nog eens flink regenen.

Weerbericht Singapore

Komend weekend staan er ook extreme weersomstandigheden op het programma in Singapore. Elke dag gaat de temperatuur over de dertig graden Celsius en is de luchtvochtigheid groot. Toch is er ook elke dag 40% kans op regen, waardoor het voor de teams en coureurs lastig wordt om in te schatten met welke setup ze moeten gaan rijden en waar ze zich op moeten focussen.