Lars Leeftink

Maandag 11 september 2023 11:51 - Laatste update: 12:06

Richard Verschoor heeft een idee opgegooid om de Formule 2-kampioen automatisch een zitje te geven in de Formule 1. Veel coureurs in F2 krijgen niet zo snel de kans in de koningsklasse, iets wat volgens Verschoor anders moet.

Het gesprek wordt bij het Ziggo Sport Race Café van afgelopen weekend op gang gebracht door motorcrosser Jeffrey Herlings. "Het is heel jammer in de Formule 1 dat sommige zo lang in de sport zitten. Je hebt maar twintig auto's op de grid. Het is toch zo jammer dat zo'n Alonso en Hamilton, super goede coureurs, al twintig jaar een zitje pakken? Die hebben toch genoeg verdiend, ga eruit man!" Daar willen de overige coureurs aan tafel vervolgens wel op inhaken.

Artikel gaat verder onder video

Verschoor

Verschoor, die zelf actief is in de Formule 2, komt vervolgens met een idee. "Eigenlijk zou er een regel moeten zijn dat degene die Formule 2-kampioen wordt, wie dat dan ook is, die moet gewoon naar de Formule 1. Of dat nou een algemeen team is, of een team erbij." Renger van der Zande ziet daarbij ook een opening voor IndyCar om het slim te spelen. "IndyCar zou het slim spelen als ze zeggen: Formule 2-kampioen, die komt in IndyCar te rijden. Welkom in IndyCar."