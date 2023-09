VeeKay sluit IndyCar-seizoen af met P18: "Reflectie van het lastige seizoen"

Lars Leeftink

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout sloot het IndyCar-seizoen afgelopen weekend af met P18 op Laguna Seca, terwijl hij de race vanaf P6 begon. De Nederlander baalt van de chaotische start die hem een goed resultaat zou kosten, maar over het hele seizoen gezien is VeeKay ondanks een jaar vol met uitdagingen best tevreden.

Na afloop baalde VeeKay van hoe de start in Laguna Seca is verlopen, zeker omdat zijn startpositie niet veel beter is geweest in 2023 als afgelopen zondag. “Helaas was de laatste race niet zo succesvol als die van vorige week. Dat, terwijl het zo goed begon. Ik had via P8 mijn beste kwalificatieresultaat op een road course in 2023 gescoord en kon dankzij een paar straffen als zesde starten.”

Chaotische start

VeeKay gaat daarna in op de chaotische start van de race, waarbij het ook voor VeeKay mis bleek te gaan. “Bij de start gebeurde er veel. In de eerste twee bochten wist ik uit de problemen te blijven, tot ik ineens een tik van opzij kreeg. Dixon kwam vanuit het niets binnen. De motor sloeg af, de stuurinrichting was krom en ik moest wachten om te worden herstart, waardoor ik twee hele ronden verloor. Wat betreft een goed resultaat was het einde race, al heb ik de wedstrijd nog wel tot aan de finish uitgereden. Doordat het een gekke race was, heeft me dat uiteindelijk P18 opgeleverd.”

Seizoen 2023

Ondanks dat hij baalt van het resultaat van afgelopen weekend, is VeeKay over het hele seizoen gezien tevreden met P14 in het kampioenschap. “We hadden de pace om hier te strijden voor de overwinning, maar dit resultaat reflecteert het lastige seizoen dat we hebben gehad. Van mijn vier jaren in IndyCar was dit absoluut de moeilijkste. Toch ben ik blij: ik merk dat ik als coureur en stap voorwaarts heb gezet en kan niet wachten om aan de slag te gaan voor het volgende seizoen. In de laatste weken hebben de monteurs keihard gewerkt, iedereen wil van volgend jaar een succes maken.”