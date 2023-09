Remy Ramjiawan

Volgens Ralf Schumacher zou het niet eens zo gek zijn als Red Bull Racing daadwerkelijk de RB19 meer op Max Verstappen afstemt, dan op Sergio Pérez. De Duitser zag in het verleden namelijk dat alle grote kampioenen de wagens naar hun hand hadden gezet en stelt dat als Pérez echt een snellere rijstijl zou hebben, dan zou Red Bull die lijn wel volgen.

Hoewel Red Bull Racing in alle toonaarde heeft ontkend dat de RB19, maar ook de RB18 voor Verstappen werd geproduceerd, vermoedt Schumacher dat de Nederlander, wellicht onbewust, het team toch wel zijn kant op duwt. De Duitser heeft dat trekje namelijk ook bij broer Michael Schumacher gezien en vindt dat het de taak is van een coureur, om een auto te zoeken die bij zijn of haar rijstijl past.

Trekje van grote coureurs

De voormalig Formule 1-coureur legt het bij F1-insider uit: "Een auto krijgen die past bij zijn eigen rijstijl is de taak van elke Formule 1-coureur. Het was en is één van de geheimen van het succes van de grootste coureurs. [Ayrton] Senna deed het, [Alain] Prost, [Niki] Lauda, mijn broer en nu Max." Verstappen zelf, gaf eerder al aan dat hij niet specifiek vraagt om een bepaalde ontwikkelingsrichting en dat hij simpelweg het maximale uit de wagen haalt die hij voorgeschoteld krijgt.

Team kiest altijd voor de weg van meeste succes

Afgelopen seizoen gaf Pérez aan dat de RB18 een kant op ging, waar hij simpelweg niet zo goed mee uit de voeten kon. Ook in 2023 lijkt dat een probleem te zijn. Ralf Schumacher heeft in zijn eigen Formule 1-carrière ook geprobeerd om de auto's die hij kreeg, naar zijn hand te zetten. "Ook ik probeerde de engineers te beïnvloeden, zodat ik me comfortabel voelde in de auto. Eén ding is zeker: een team doet altijd wat het meeste succes belooft. Als een 'Pérez-auto' beter was voor het team, dan zou Red Bull die kant op gaan", aldus Schumacher.