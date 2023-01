Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werden de Race of Champions en de 24 uur van Daytona verreden, kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull een partnerschap met Ford gaat aankondigen in New York komende week en bleek volgens Fernando Alonso collega Lewis Hamilton als enige het telefoonnummer van Sebastian Vettel te hebben. Dit is de GPFans Recap van 29 januari.

24 uur van Daytona: Blomqvist als eerste over de streep, podium voor Van der Zande

De 24 uur van Daytona, die zaterdagavond om 19:40 uur begon, is zondagavond iets over half acht afgevlagd. Voor de vijf klassen waarin geracet werd in Amerika zitten er daarmee 24 zware uren op. Er was, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen Nederlands succes. Meer lezen? Klik hier!

Nieuwe kledingsponsor Red Bull krijgt kritiek van Mexicaanse fans voor 'te simpel' ontwerp

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen aankomend seizoen rondlopen in kleding dat ontworpen is door de nieuwe kledingsponsor van Red Bull Racing: Castore. Het Britse merk heeft onlangs de nieuwe kledij getoond, maar vooral vanuit de Mexicaanse fans is er veel kritiek gekomen. Meer lezen? Klik hier!

Mattias Ekström verslaat Mick Schumacher en wint Race of Champions 2023

Mick Schumacher is net te kort gekomen voor een eerste Race of Champions-titel op het sneeuw en ijs van Pite Havsbad in Zweden. Mattias Ekström bleek in de finale net iets te sterk te zijn voor de reservecoureur van Mercedes. Het bleek een spectaculaire finale te zijn met veel twists. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull kondigt in New York partnerschap met Ford aan'

Het gaat er steeds meer op lijken dat Red Bull een partnerschap met Ford aan zal gaan. De renstal uit Milton Keynes zal op 3 februari de RB19 in New York aan de buitenwereld tonen, maar Ford zou op die dag ook aanwezig zijn met een promotieteam. Meer lezen? Klik hier!

Alonso: "Alleen Hamilton heeft telefoonnummer van Vettel"

Ondanks dat hij één van de meest prominente Formule 1-sterren uit de geschiedenis is, is Sebastian Vettel erg conservatief met zijn vriendenkring en Fernando Alonso onthult dat Lewis Hamilton de enige is, die het telefoonnummer van de Duitser heeft. Meer lezen? Klik hier!

